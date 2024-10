Mallorca: McDonald’s an der Playa mit begehrtem „Friends“-Menü – Kunden haben nur eine Frage

Der Fast-Food-Riese McDonald’s sorgt aktuell weltweit mit einem neuen Menü für Furore! Angelehnt an die 90er-Jahre Kultserie „Friends“ können Kunden für begrenzte Zeit eine gleichnamige Box erhalten. Der besondere Clou: Darin verstecken sich Chandler, Joey, Ross, Monica, Rachel und Phoebe als Mini-Sammelfiguren. Mehr dazu liest du hier >>>.

Das bittere für McDonald’s-Kunden aus aller Welt: Das Menü, das für Erwachsene entwickelt wurde, wird derzeit nur in Spanien verkauft. Auf Mallorca hatte unsere Reporterin Erfolg und konnte eines der begehrten Menüs an der Playa am Ballermann ergattern.

McDonald’s auf Mallorca: Das verbirgt sich in der „Friends“-Box

Für 9,51 Euro erhalten Kunden die limitierte „Friends“-Box auch an der Playa am Ballermann. Zunächst wird das Erwachsenen-Menü in einer typischen McDonald’s-Papp-Box verkauft, auf der das Friends-Logo auf beiden Seiten, sowie kultige Serien-Elemente wie die orangene Couch und die lila Wohnungstür aus der WG von Rachel und Monica sowie der Brunnen aus dem Intro der Serie im Comic-Stil abgebildet wurden.

Mallorca: Bei McDonald’s an der Playa erhalten Kunden das begehrte „Friends“-Menü. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Darin finden Kunden Burger- und Kartoffelprodukte nach Wahl vor. Als besonderes Schmankerl gibts dazu nicht nur eine Funko-Pop-Figur der Hauptcharaktere, sondern auch eine neue Sauce – „Monica’s Marinara“. Unsere Reporterin hat sie getestet und beschreibt sie als ganz normale Pizza-Tomatensauce, die sich nicht ganz so gut in das sonstige Saucen-Angebot einfügt. Auch in Kombination mit Pommes kann die limitierte Sauce nur wenig überzeugen.

„Friends“-Menü auf Mallorca wegen IHM heiß begehrt

Doch Kunden dürfte es jetzt weniger auf den neuen McDonald’s-Dip ankommen. Vielmehr wollen sie eine der limitierten Funko-Pop-Figuren abstauben. Wie ein Mitarbeiter gegenüber unserer Reporterin verrät, ist eine Figur gerade besonders begehrt: „Alle wollen nur Chandler“, offenbart er.

Dass Kunden immer wieder nach dieser Figur fragen, ist in diesem Jahr kaum verwunderlich, starb der „Friends“-Darsteller Matthew Perry im Oktober 2023 unter tragischen Umständen (wir berichteten). Wie auch bei anderen McDonald’s-Produkten aus der Vergangenheit kann schon jetzt damit gerechnet werden, dass gerade die Chandler-Figur in einigen Jahren einen Sammlerwert haben wird.