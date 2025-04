„Wer weiß denn sowas?“: Premiere für Elton – „Hatten wir so noch nicht“

Diese beiden sehen die TV-Zuschauer aktuell eigentlich zu einer ganz anderen Sendezeit. Doch am Mittwochabend (16. April) machen die „Let’s Dance“-Star Victoria Swarovski und Jorge González eine Ausnahme und tauschen ihr Tanzparkett gegen die Quizshowpulte von „Wer weiß denn sowas?“ ein.

Um Punkt 18 Uhr begrüßt Kai Pflaume das Publikum zu einer neuen Ausgabe der ARD-Quizshow. Und direkt zu Beginn der Sendung gibt es ein kleine, aber feine Überraschung. Das gab es bei „Wer weiß denn sowas?“ auch noch nicht.

Premiere bei „Wer weiß denn sowas?“

Bevor es so richtig losgeht, hält Moderator Kai Pflaume sein obligatorisches Plauschen mit seinen beiden Gästen. Während Jorge González von „Let’s Dance“ schwärmt, spricht Victoria Swarovski unter anderem auch über die Sendung, die sie im österreichischen Fernsehen moderiert.

Kurz darauf stellt Kai Pflaume schon die zwölf Kategorien vor, aus denen die Teams ihre Frage aussuchen dürfen. Da hinter Victoria Swarovski und Elton mehr Zuschauer sitzen, dürfen sie an diesem Abend beginnen. Der 31-Jährigen schwebt die Kategorie „Steine“ vor, wie sie sagt.

Da fällt dem Teamkapitän sofort etwas auf. „Steine hatten wir so noch nicht. Wäre schon interessant“, wirft Elton ein. Beide wagen sich an die neue Kategorie – und bereuen es sofort. Da sie keinen blassen Schimmer haben, müssen sie bereits in der ersten Runde auf den Publikumsjoker zurückgreifen. Zum Glück entscheidet sich die Dame für die richtige Antwort und sichert dem Team damit die ersten 500 Euro.

