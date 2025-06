ARD-Änderung sorgt für Zuschauer-Wut: „Wozu bezahlen wir denn noch GEZ?“

Revolution bei den ARD-„Tagesthemen“. Seit dem ersten Juni 2025 entfällt an Wochenenden der Nachrichtenblock. Das verkündete ARD-Chefsprecher Jens Riewa höchstselbst auf seinem Instagram-Account.

„Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen, aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht“, so Riewa in dem, am ersten Juni geteilten Clip. Für den ARD-Chefsprecher selbst birgt das aber nicht nur Nachteile. „Ich habe somit also gleich nach der tagesschau um 20 Uhr Feierabend“, so Riewa.

Jens Riewa verkündet „Tagesthemen“-Revolution

Die „Tagesthemen“-Zuschauer jedoch nehmen die Neuerung mit weniger Humor. „Why oh why? Quo vadis Information?“, fragt beispielsweise „Bergdoktor“-Star Hans Sigl. Und auch weniger prominente Zuseher sind erbost.

„Was für eine Frechheit! Gut, wozu bezahlen wir denn noch GEZ?“, will beispielsweise eine Zuschauerin wissen. Eine andere ergänzt bezugnehmend auf die Worte von Jens Riewa: „Aber wir Zuschauer dürfen das beurteilen, und ich als Zuschauerin finde das schon mal merkwürdig und sehr schade. Steckt da Personaleinsparung hinter? Als Gebührenzahler bekommen wir also immer weniger für unsere Beiträge.“

ARD-Zuschauer sind stinksauer

Während sich ein anderer Zuschauer mehr Mitspracherecht für seine Gebühren wünscht: „Ohne Worte! Es wäre schön, wenn der Zuschauer mal gefragt wird und nicht immer alles über uns entschieden wird.“ Manche jedoch flüchten sich auch in Sarkasmus: „Die Welt achtet ja bekanntlich darauf, an Wochenenden mit wichtigen Ereignissen Pause zu machen.“ Oder: „Hä? Wir müssen doch alle mehr arbeiten, sagt Fritze. So geht das nicht!“

Seit 1978 werden die „Tagesthemen“ in der ARD ausgestrahlt. Sie Sendung wird mehrmals die Woche ausgestrahlt, am Wochenende meist nach der Prime-Time-Sendung. Sie ist stets zwischen zwanzig und 35 Minuten lang.