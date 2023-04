„Wer weiß denn sowas?“: Promi-Kandidatin von Elton genervt – „Das kann ja was werden mit uns“

Am Donnerstagabend findet bei „Wer weiß denn sowas?“ der Kampf der Schlagerstars statt. In der ARD-Sendung spielen nämlich Bernhard Brink und Bernhard Hoëcker gegen das Team von Elton und Christin Stark.

Nachdem sich die Gäste den obligatorischen Smalltalk mit „Wer weiß denn sowas?„-Moderator unterzogen haben, geht es auch direkt los mit den 12 Fragen von Kai Pflaume. Die zweite Frage des Abends geht dabei an die Frau von Schlagerstar Matthias Reim samt Teampartner. Doch schnell wird klar, dass die beiden nicht auf einer Wellenlänge sind.

„Wer weiß denn sowas?“: Uneinigkeit im Team Elton

Direkt zu Beginn der Show sind sich die beiden Teammitglieder in Sachen Antwortmöglichkeiten uneinig. Während Elton sich sicher ist, dass Antwort ‚A‘ richtig ist, präferiert die Schlagersängerin eher Option ‚C‘. Normalerweise lenken die Promis dann häufig ein. Doch da hat Elton die Rechnung ohne Christin Stark gemacht.

++ „Wer weiß denn sowas?“: Schummel-Alarm in ARD-Show! Kai Pflaume muss einschreiten ++

Nachdem beide nun auf ihre Meinung beharren, sagt die 33-Jährige in Richtung Teamkollege: „Ui, das kann ja was werden heute Abend mit uns beiden.“ Unbeeindruckt von dieser Spitze entgegnet Elton: „Darf ich mich durchsetzen?“ Stark: „Ich weiß noch nicht. Aber du hast so lieb gefragt, jetzt kann ich nicht Nein sagen.“ Prompt loggt das Team also ‚A‘ ein.

Kai Pflaume tritt nochmal nach

Als wäre die Situation nicht schon angespannt genug, haut Moderator Kai Pflaume auch nochmal drauf. „Was ist denn mit dem letzten Mann passiert, der nicht gemacht hat, was du gesagt hast?“ Die Sängerin entgegnet bloß: „Ja, den habe ich nicht geheiratet.“

Letztendlich soll Elton dann auch Recht behalten: Es ist tatsächlich ‚A‘. Somit sichert sich das Team die ersten 500 Euro. Können die beiden Bernhards da mithalten? Auf jeden Fall. Die beiden Männer ziehen immer weiter in Führung.

Mehr News:

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.