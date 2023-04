„Wer weiß denn sowas?“: Schummel-Alarm in ARD-Show! Kai Pflaume muss einschreiten

Von montags bis freitags wird in der ARD gerätselt: Bei „Wer weiß denn sowas?“ duellieren sich täglich zwei Promis an der Seite der Teamschefs Elton und Bernhard Hoëcker. Dabei spielen sie um eine Gewinnsumme für die Zuschauer, die in dem jeweiligen Block sitzen. Am Montagabend (17. April 2023) sind zwei Schauspieler zu Gast.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume empfängt GZSZ-Star Susan Sideropoulos und Fabian Harloff im ARD-Studio. Beide Gäste scheinen zu Beginn der Sendung höchstmotiviert und ehrgeizig. Auch, nachdem sie in den ersten Runde kläglich scheitern, lassen sie sich nicht entmutigen. Doch plötzlich greift einer der Kandidaten zu schmutzigen Tricks.

„Wer weiß denn sowas?“: Publikumsjoker wird verschwendet

Normalerweise können die Teams ein Mal pro Sendung das Publikum hinzuziehen. Diejenigen, die die korrekte Antwort auf die Frage wissen, stehen dann auf und helfen den Promis aus. Eigentlich gibt es in jeder Folge mindestens eine Person, die meint, sich auszukennen. Doch Susan Sideropoulos und Bernhard Hoëcker haben Pech.

Folgende Frage geben die beiden an die Zuschauer weiter:

Der häufig in Milchprodukte verwendete pflanzliche Gelierstoff Carrageen…?

a. heißt so, weil er auf Steinen und Felsen zu finden ist.

b. sorgt dafür, dass Mineralstoffe besser aufgenommen werden

c. wird durch das Einkochen von Nussschalen gewonnen

Schnell wird klar: Auch das Publikum hat keinen blassen Schimmer. Letztendlich fühlt sich niemand bereit, diese Frage zu beantworten. Susan und Bernhard sind also auf sich allein gestellt.

Susan Sideropoulos versucht, zu schummeln

„Was passiert, wenn keiner das weiß?“, fragt die GZSZ-Schauspieler ratlos. „Dann sind wir dran“, antwortet der Teamchef pragmatisch. Prompt kommt Susan aber eine geniale Idee und wendet sich damit an Moderator Kai Pflaume: „Können wir das denn schätzen lassen?“ Nachdem dieser ihre Anfrage schmunzelnd ablehnt, holt sie noch ihr letztes Ass aus dem Ärmel.

Plötzlich spricht sie direkt zu den Zuschauern und sagt scherzhaft: „Alle, die für ‚A‘ sind, einmal lächeln.“ Prompt geht der Moderator dazwischen und unterbindet die Situation mit lachend mit einem „Nee! Dann müsst ihr euch entscheiden.“ Und tatsächlich liegen die beiden auch ohne Joker goldrichtig.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.