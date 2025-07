Umwelt-Bußgeld bei Urlaub in Frankreich und Co. – SIE müssen besonders aufpassen

Lust auf einen Urlaub in Frankreich, Spanien und Co.? Dann nichts wie los! Bei der Anreise hast du die Qual der Wahl. Während einige auf einen Flug oder ihr eigenes Auto setzen, entscheiden sich andere stattdessen für einen Mietwagen.

Es ist allerdings Vorsicht geboten – zumindest für Autofahrer. Denn wer keine Umweltplakette hat, muss in bestimmten Urlaubsländern mit fiesen Bußgeldern rechnen. Das gilt auch dann, wenn du mit einem Mietwagen unterwegs bist. Denn obwohl man es meinen könnte, haftet in der Regel nicht das Leihwagen-Unternehmen, sondern der Fahrer.

Umwelt-Bußgeld im Urlaub droht

Auf Anfrage von DER WESTEN stellt das Leihwagen-Unternehmen Cambio klar: „Wer mit unseren Autos ins Ausland fährt, trägt selbst die Verantwortung, sich über die vor Ort geltenden Bestimmungen zu informieren und entsprechende Vorbereitungen zu treffen.“

Planst du also einen Urlaub nach Frankreich und Co. gelten für einen Mietwagen die gleichen Spielregeln wie für ein Privatfahrzeug. Du solltest dich also darüber informieren, welche Bestimmungen auf deiner Route gelten. Doch woher bekommst du die Informationen?

Umweltplakette im Urlaub: Das solltest du wissen

Wie das Leihwagen-Unternehmen mitteilt, solltest du dich vor deinem Urlaub unter anderem über mautpflichtige Straßen und Umweltzonen beziehungsweise Plaketten im jeweiligen Land erkundigen.

Machst du das vor deinem Urlaub nicht, drohen dir Bußgelder in zahlreichen europäischen Ländern. Dazu zählen neben Frankreich beispielsweise Schweiz, Griechenland, Dänemark und Bulgarien. Welche Länder noch betroffen sind, welche Regeln dort gelten und wie teuer die Bußgelder ausfallen können, erfährst du hier.