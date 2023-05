„Wer weiß denn sowas?“: Spontane Aktion im Studio! Diese Chance lässt sich Kai Pflaume nicht entgehen

Internet-Stars treffen auf TV-Urgesteine, so oder so ähnlich lässt sich die illustre Runde am Montagabend (15. Mai) in der ARD bei „Wer weiß denn sowas?“ wohl beschreiben. Diesmal als Gäste geladen sind zwei der insgesamt fünf Mitglieder der „Elevator Boys“.

Die Jungsgruppe stammt aus dem Großraum Frankfurt und wurde durch ihre Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok berühmt. Vor ihrem Auftritt bei „Wer weiß denn sowas?“ tauchten sie 2023 bereits bei Prosieben in Heidi Klums Modelshow „Germanys next Topmodel“ auf. Hier glänzten sie vor allem mit ihrem Aussehen. Jetzt sollen sie ihr Wissen unter Beweis stellen. Doch dann wittert Moderator Kai Pflaume eine Chance, die er sich nicht entgehen lassen will.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator hat irre Idee

Während Julien Brown mit Bernhard Hoëcker in einem Team kämpft, hoffen Jacob Rott und Elton auf den Sieg. Nachdem die Frage: „Wie unterscheidet sich das Verhalten männlicher Arktischer Ziesel von dem ihrer weiblichen Artgenossen?“ geklärt wurde, die Antwort lautet „Sie liegen mehr herum als sich um den Nachwuchs zu kümmern“, kommt Pflaume plötzlich eine Idee.

Weil Julien Brown und Bernhard Hoëcker mit ihrer Antwort leider daneben lagen, will er jetzt „etwas für die Stimmung tun.“ Dann erklärt er: „Ihr seid ja eigentlich fünf bei den ‚Elevator Boys‘, wir sind ja jetzt auch gerade zu fünft und wir sind ja seit Kurzem mit ‚Wer weiß denn sowas?‘ auch auf TikTok. Diese Chance können wir eigentlich nicht liegen lassen.“ Bedeutet: Es wartet eine tänzerische Herausforderung auf die Anwesenden.

ARD-Stars legen sich ins Zeug

So richtig koordiniert wirkt das Ganze allerdings nicht, als Pflaume fragt: „Habt ihr spontan etwas, was wir fünf zusammen machen können?“ Natürlich haben sie etwas. Die Männertruppe stellt sich hintereinander in der Reihe auf und springt mit dem einen Bein nach vorne, dann wieder zurück. Dann noch zweimal nach vorne, einmal nach hinten, einmal nach vorne und zweimal nach hinten. Zumindest ist das der Plan.

Moderator Kai Pflaume (l.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (r.) und Elton (M.) tanzen mit Julien Brown (2.v.r.) und dessen Band-Kollegen von den ‚Elevator Boys’, Jacob Rott (2.v.l.). Foto: ARD/Morris Mac Matzen

In der Umsetzung sieht es dann doch ein bisschen anders aus, aber immerhin muss niemand stolpern. Und Einsatz haben sie auch alle gezeigt.

Vor allem Elton gibt alles. Sein Fazit nach der Showeinlage, die im Publikum für lautes Gelächter gesorgt hat: „Wenn wir das machen, sind wir die Paternoster Boys.“

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.