Elton: Hohn und Spott für den ARD-Star – „Peinlich“

Es passte einfach ins Bild: Nicht nur, dass sich Deutschlands Music-Act „Lord of the Lost“ beim ESC 2023 blamierte und mit spärlichen 18 Punkten wieder einmal nur den letzten Platz für eines der ESC-Geldgeberländer holte, auch der Auftritt von ARD-Moderator Elton (ist unter anderem bei „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen) geriet zur internationalen Lachnummer.

Dabei hatte sich Elton doch extra noch einen Gag für ESC-Moderatorin Hannah Waddingham überlegt. Doch beginnen wir von vorne. Es waren schon mehr als drei Stunden des Finales vergangen, als es zur Punktevergabe nach Deutschland, genauer gesagt nach Hamburg, ging.

Fans nehmen ARD-Star Elton auseinander

Mit ausgewaschenem grauen Shirt und dunklem Sakko stand Elton plötzlich vor einem Millionenpublikum. Da musste auch ESC-Kommentator Peter Urban lachen. „Den kennen sie in England nicht“, scherzte der Mann, der am Samstag seinen letzten Auftritt beim ESC hatte.

Dabei hatte Elton noch nicht einmal angefangen, zu sprechen. „Guten Abend. Moin Moin aus Hamburg“, versuchte es der einstige Show-Praktikant von Stefan Raab erst einmal auf Deutsch, um dann ins Englische zu wechseln. „Good evening Liverpool. What a great show you made there and all the artist give their best“, wirkte Elton aber doch ein wenig unbeholfen.

Noch unangenehmer wurde es dann jedoch, als Elton einen Keks-Gag aus der Serie „Ted Lasso“ versuchte, bei der Hannah Waddingham mitspielt. Den hatte dann nicht einmal Schauspieler Graham Norton verstanden.

„Warum Elton?“

Auf Twitter hagelte es Hohn und Spott für den 52-Jährigen, der nur für Barbara Schöneberger eingesprungen war, damit diese in England moderieren konnte. „Sorry Elton, das war peinlich“, schrieb beispielsweise ein Twitter-Nutzer. Ein anderer ergänzte: „Absolut cringe weirder Boomer-Moment.“ Eine dritte Userin meckert: „Eine deutsche Parkuhr hätte mehr Glamour.“ Und ein Vierter zetert: „Kein Wunder, dass uns alle hassen.“

Und auch RTL-Star Julian F.M. Stoeckel lederte gegen den Moderator: „Warum Elton? Ich habe absolut nichts gegen ihn! Aber warum können das keine glamourösen Künstler wie Olivia Jones, Ross Anthony oder Harald Glööckler machen? Wir brauchen mehr GLAMOUR!!!!“