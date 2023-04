GNTM: So gefährlich war ein Catwalk noch nie! „Heidi, was hast du dir gedacht?“

Wer es als Model bei GNTM bis ins Finale schaffen will, muss sich vorab jeder Menge irrwitziger Herausforderungen stellen. Exotische Tiere, nackte Männer, und Laufsteg-Szenarien, bei denen selbst Supermodel und Gastjurorin Ashley Graham schlucken musste. Um eine Runde weiterzukommen, geben die Kandidatinnen aber weiterhin alles und trotzen jeder Situation.

Doch diesmal könnte das GNTM-Team rund um Modelmama Heidi zu weit gegangen sein. Denn so gefährlich wie in Folge 11 von „Germanys next Topmodel“ 2023 war ein Laufsteg wohl noch nie.

GNTM-Kandidatinnen erwartet heftige Herausforderung

In der Woche dreht sich wie immer erstmal alles um die heiß begehrten Jobs. Wer hier nicht abräumt, muss damit rechnen, bei der großen Entscheidung zittern zu müssen, beziehungsweise beim Catwalk nochmal richtig abliefern zu müssen.

Bitter nur, dass die Kandidatinnen zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass es alles andere als einfach wird, diesmal mit einem guten Lauf zu überzeugen. Denn als es darum geht, den Models zu zeigen, was sie erwartet, kommt selbst GNTM-Chefin Heidi Klum höchst persönlich ins Straucheln. Diese Aufgabe ist wohl schlimmer, als die Unterstellung der ehemaligen Kandidatin Lijana Kaggwa, den Models würden in der Show vor ihrem Lauf die Füße eingecremt.

Heidi Klum kommt bei Laufsteg selbst ins Schwanken

„Heute wird es kompliziert“, kündigt das Supermodel an und präsentiert ein Bällebecken als Laufsteg. Auf hohen Hacken bahnt sich Heidi grinsend ihren Weg durch die bunten Kugeln. „Auf Bällen zu laufen und dabei gut auszusehen und ein Model zu sein, wie sollen wir das bitte hinkriegen? Heidi, was hast du dir gedacht?“, kommentiert Kandidatin Somajia das Geschehen.

Heidi Klum kommt auf dem Laufsteg selbst ins Schwanken. Foto: Sven Doornkaat

Mit High Heels über ein Meer aus Bällen zu staksen, klingt alles andere als nach einer guten Idee. Warum, das zeigt sich schnell als die ersten Mädels sich an der Herausforderung versuchen. Die Prosieben-Kamera fängt reihenweise Aufnahmen von umknickenden Füßen, wackeligen Beinen und Beinahe-Stürzen ein. „Sie hebt die Beine gar nicht richtig hoch, ist ein bisschen, wie beim Einkaufen“, kommentiert Gastjuror Kilian Kerner dann auch noch.

Dass man mit einer solchen Laufsteg-Idee nur einen Wimpernschlag von einem Bänderriss und einem möglichen gesundheitlichen Aus entfernt ist, scheint hier keinen zu interessieren.

Prosieben zeigt GNTM 2023 donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.