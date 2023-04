Heidi Klum packt ihre Brüste aus – um Klarheit zu schaffen

Dass Heidi Klum kein Problem damit hat, in Dessous den GNTM-Zuschauern die Werbung zu versüßen, zeigt sie aktuell, indem sie an der Seite von Tochter Leni Klum genau das macht. In Unterwäsche hüpfen die beiden Frauen Hand in Hand durchs Bild und bewerben damit eine Lingeriemarke.

Es braucht allerdings keine große Kamera, damit Heidi Klum Haut zeigt. Manchmal reicht auch eine einfache Fragerunde auf Instagram und das Model packt aus.

Heidi Klum stellt sich privaten Fragen

Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen ist auch Heidi Klum im April auf dem „Coachella“-Festival in Kalifornien zu Gast. Bevor sie allerdings mit GNTM-Gastjuror und Freund Yannik Zamboni das Festivalgelände erobert, ruft das Model ihre Fans auf Instagram dazu auf, ihr Fragen zu stellen.

Einige Stunden und Feier-Videos später, nimmt sich Heidi den Fragen ihrer Fans dann an und antwortet munter drauf los. Und so erfahren ihre Anhänger zum Beispiel, dass die gebürtige Bergisch Gladbacherin bei der Wahl zwischen Rot- oder Weißwein „auf jeden Fall Bier“ nehmen würde.

GNTM-Chefin klärt Echtheits-Frage um ihre Brüste

Anschließend lüftet sie auch gleich mal ein kleines Haar-Geheimnis. Wie sie ihre Frisur so hinbekäme, will ein Fan wissen. Heidis Geheimrezept: „Luftgetrocknet“. Ist dies Mysterium nun endlich gelöst, bleibt nur noch die Frage „Sind die Brüste echt?“. Wer Heidi Klum schon länger verfolgt, dürfte wissen, „Hans und Franz“, wie sie ihre Brüste liebevoll nennt, sind ein gern gesehenes Gesprächsthema.

Mehr News:

Da ist es für die 49-Jährige nur selbstverständlich, zu ihrer Antwort auch gleich den Beweis zu liefern. Kurzerhand greift sie ihre Jacke und gibt den Blick auf ihren Busen frei, den nur ein knapper Bikini bedeckt. Dazu sagt Heidi „Was meinst du denn?“ Damit dürfte die Frage um die Echtheit ihrer Oberweite geklärt sein.

Übrigens: Wer schon immer mal wissen wollte, ob das Model zu einer Sammelleidenschaft neigt, der bekommt jetzt endlich Gewissheit. Ja, tut sie. „Ich sammle alle meine Boardingpässe. Alle, von jedem Flug.“ Eine Info, die einen kleinen Einblick gibt, wie es bei Heidi Klum Zuhause aussehen muss. Immerhin führt das weltweit gefragte Model ein echtes Jetset-Leben.