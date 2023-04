Heidi Klum bald bei „OnlyFans“? Jetzt reagiert das Supermodel

Sie ist wohl Deutschlands erfolgreichster Promi-Export – Heidi Klum. Das Supermodel ist nicht nur in ihrer Heimat erfolgreich, sondern auch in den USA ein echter Star. Während bei Prosieben GNTM 2023 läuft, steht Geschäftsfrau Heidi für „America’s got Talent“ vor der Kamera.

Die Drehpausen nutzte sie jetzt gleich mal, um sich von ihrer ganz privaten Seite zu zeigen. Zwar nicht ungeschminkt, wie sie es sonst gerne mal macht, dafür aber erstaunlich redselig und das auch noch zweisprachig auf Englisch und Deutsch. Ein Thema, das ihren Fans anscheinend auf der Seele brennt, ist die Frage nach einem „OnlyFans“-Kanal, die Heidi Klum natürlich nicht unbeantwortet lässt.

Heidi Klum soll im Internet blankziehen

Dass das eigene Alter kein Grund dafür ist, sich nicht freizügig in Szene zu setzen, zeigte Heidi Klum bereits des Öfteren. Nackig im Bett, oder nur in knapper Unterwäsche – das Supermodel zeigt gerne viel Haut.

Da ist die Frage nach einem „OnlyFans“-Kanal nicht unberechtigt. Zur Erinnerung: Auf der Plattform können Fans gegen Bezahlung auf meist erotische Fotos von Einzelpersonen zugreifen. Ein Geschäftsmodell, von dem sowohl DSDS-Jurorin Katja Krasavice, als auch die Frau von Michael Wendler, Laura Müller, seit Längerem profitieren.

GNTM-Chefin macht Ankündigung

In ihrer Instagramfragerunde von Mittwoch (12. April) äußert sich Heidi Klum jetzt zu der Idee und spricht Klartext. „Ich habe bereits Schwierigkeiten damit, TikTok zu verstehen.“ Damit dürfte klar sein, ein eigener „OnlyFans“-Kanal ist in näherer Zukunft wohl eher nicht in Aussicht.

Dafür kündigt Heidi Klum etwas anderes an. Und zwar soll es anscheinend schon bald wieder neue Musik von dem Supermodel geben. 2022 hatte sie „Chai Tea with Heidi“ in Kollaboration mit dem Rapper Snoop Dogg auf den Markt gebracht. Jetzt kündigt sie Nachschub an. Allerdings „mit jemand anderem“. Wer das sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Dafür steht jetzt schon mal fest, eine Gesangseinlage von Heidi Klum, wie es sie zum Finale von GNTM im letzten Jahr gab, wird es diesmal nicht geben.