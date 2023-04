DSDS-Star Katja Krasavice zieht blank – und enthüllt ihre außergewöhnliche Schamhaarfrisur

Katja Krasavice liebt es zu provozieren – das hat sie in ihren vier Monaten als Mitglied der diesjährigen DSDS-Jury bereits mehrfach bewiesen. Noch während der Ausstrahlung der Castings legt sie sich sogar mit Poptitan Dieter Bohlen an (Mehr dazu hier). Ganz schön mutig!

Doch Katja Krasavice hat schon so viel mehr geschafft. Als Rapperin hat sie sich einen Namen in einer männerdominierten Branche gemacht und lässt sich trotz unzähliger Kritiker nicht von ihrem Erfolgskurs abbringen. Kurz vor dem Startschuss der Live-Shows bei DSDS setzt die 26-Jährige noch einen drauf.

DSDS-Star Katja Krasavice trägt ihre Schamhaare zu einem roten Herz

Vor ihrer Zeit bei DSDS hat Katja Krasavice bereits mehrfach die deutschen Charts gestürmt. Alle ihre drei Alben sind zwischen den Jahren 2020 und 2022 auf Platz 1 gelandet. An diesen Erfolg möchte die gebürtige Tschechin nun mit ihrem neuen Album „Ein Herz für Bitches“ anknüpfen.

Anfang März kündigt Katja ihre vierte Platte an und nach nur vier Stunden sind bereits 800 Exemplare ihrer limitierten Fanbox vorbestellt worden. Der Hype um die „Pussy Power“-Sängerin ist enorm, was nicht zuletzt an ihrem kontroversen Auftreten liegen dürfte. Auf dem Cover ihres neuen Albums lässt die DSDS-Jurorin jetzt besonders tief blicken.

In einem Dessous-Set aus rotem Lack posiert Katja Krasavice vor der Kamera. Lasziv zieht sie mit ihrer rechten Hand ihren Slip nach unten und enthüllt erstmals ihre außergewöhnliche Schamhaarfrisur: Ihren Venushügel ziert ein rotes Herz. Dabei handelt es sich aber nicht etwa nur um eine besondere Intimrasur fürs Fotoshooting, sondern ihre echte Intimfrisur.

Auf die Frage eines Fans, ob ihre Schamhaare tatsächlich eine Herzform haben, bestätigt Katja Krasavice: „Ja, getrimmt und rot gefärbt.“ Einem weiteren Instagram-Follower verrät die DSDS-Bekanntheit außerdem, an welchen Körperstellen sie zusätzlichen Körperschmuck in Form von Piercings trägt. „An den Brüsten, an der Vagina, Ohren und an der Zunge. Mein ganzer Körper glitzert“, offenbart die Rapperin.

Die DSDS-Live-Shows starten am Samstag, den 1. April 2023, ab 20.15 Uhr bei RTL. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen in der Mediathek von RTL+ verfügbar.