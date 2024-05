Katja Krasavice: So viel gibt die Rapperin für Beauty aus – „Das meine ich todernst“

Sie macht die „Bad Bitch“ zu ihrem Markenzeichen: die Rede ist von Katja Krasavice (27).

Die Rapperin schert sich schon lange nicht um die Meinung anderer. Die selbsternannte „Mami“ benimmt sich nicht nur wie eine freche, selbstbewusste Frau mit hohem Standard, sie sieht auch aus wie eine. Doch das hat seinen Preis! Wie teuer ihr extravaganter Lifestyle wirklich ist, verrät sie nun ungefiltert auf Instagram.

Katja Krasavice: Wer schön sein will, muss zahlen

Katja Krasavice verdient nicht nur eine ordentliche Stange Geld, sie gibt auch reichlich Kohle aus. Ob für schnelle Autos, Markenklamotten oder hochwertige Musikvideos – Katjas Lifestyle ist alles andere als billig. Dabei investiert die Sängerin nicht nur in ihre Musik sondern auch in ihr Aussehen. Schließlich gehört ihr Style zu ihrem Kapital! Auf Instagram macht die „Only Fans“-Unterhalterin nun keinen Hehl aus ihren monatlichen Ausgaben und serviert ihren Fans die brutale Wahrheit.

„Okay das habe ich so noch nie öffentlich gesagt“, gesteht die Künstlerin zu Beginn ihrer Instagram-Story, „Was ich für Beauty alles mache, ist on top und ich liebe es.“ Was folgt, ist eine Auflistung aller Beauty-Behandlungen, die sie im Monat mehrmals in Kauf nimmt. Neben ihrer alltäglichen Pflege-Routine sind Hydrafacials, Ganzkörper-Lasern oder eine persönliche Visagistin für die ehemalige „DSDS“-Jurorin kaum mehr wegzudenken. Selbst ihre Wimpern müssen mehrmals im Monat aufgefüllt werden – und zwar drei mal! „Das meine ich todernst“, versichert die dralle Blondine.

Ihr straffer Beauty-Zeitplan ist für Krasavice pure und vor allem kostspielige Realität. Wie teuer, verrät sie ihren Followern im Nachgang: „Das sind fünfstellige Beträge jede Monat!“ Also ist von 10.000 bis 99.999 Euro hier alles möglich.

