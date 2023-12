DSDS-Star in Schock! IHR Haus steht in Flammen – „In Angst und Schrecken versetzt“

Keine „stille Nacht“ für DSDS-Popsternchen Annemarie Eilfeld. Ausgerechnet an Heiligabend brach bei der Sängerin ein Brand aus. Auf Instagram teilt sie mit, wie es dazu kommen konnte.

Der Schock sitzt tief bei der hübschen Blondine. Eigentlich sind die Feiertage dazu da, sich vom vorweihnachtlichen Trubel zu erholen und Zeit mit den Liebsten zu verbringen, doch für sie kam es anders als geplant. Denn wie die 33-Jährige nun berichtet, fand im Hause Eilfeld ein Großeinsatz statt.

DSDS-Star: Annemaries Albtraum wird wahr

Glück im Unglück! Am Sonntag (24. Dezember) brach bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin ein Feuer aus – ein Albtraum, der sich ausgerechnet an diesem festlichen Tag ereignete. Doch wie kam es zu diesem dramatischen Brand? „Natürlich passiert so etwas an Weihnachten. Bei uns hat es heute früh gebrannt“, begann Annemarie ihre Instagram-Story.

Dabei versetzte der Vorfall nicht nur ihre Familie, sondern auch die Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Ein Großeinsatz der Feuerwehr war erforderlich, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. „Es hat in der Küche angefangen, es hat auf einmal Peng gemacht. Wenige Sekunden später kamen Lichtblitze und dann ist auch schon Rauch aus dem Schrank unter der Spüle entwichen.“, berichtet die Sängerin, „Als ich das gesehen habe, habe ich sofort unseren Kleinen genommen und ihn ins Auto gesetzt.“

DSDS-Star: DAS war die Brandursache

Die Feuerwehr reagierte schnell, und Annemarie flüchtete zu ihren Nachbarn, bevor sie sich und ihre Familie durchchecken ließ. „Wir hatten Glück im Unglück“, betont sie erleichtert.

Zum Glück blieb die Familie unversehrt, und auch ihr Sohn befindet sich vorübergehend in Obhut ihrer Eltern, bis der Brandschaden behoben ist. Der RTL-Star hofft, dass sie dann „entspannte Weihnachten feiern“ können.

Zur Brandursache äußerte sich die Sängerin klar: „Der Durchlauferhitzer war es. Der ist abgebrannt, unter der Spüle ist nur noch ein Aschehaufen.“ Ein gefährlicher Zwischenfall, der glücklicherweise ohne Personenschaden endete und die Künstlerin dankbar für die ausgebliebene Total-Katastrophe macht.