DSDS-Star total verändert! Fans erkennen diese Gewinnerin nicht wieder

Rund vier Jahre ist es her, dass Marie Wegener die RTL-Castingshow DSDS für sich entscheiden konnte. Seitdem ist viel passiert: Die Duisburgerin startete damals mit 16 Jahren als jüngste DSDS-Siegerin ihre Karriere, probierte sich in den Folgenjahren in vielen verschiedenen Bereichen aus.

Auch optisch wandelte sich die DSDS-Teilnehmerin immer wieder – doch ihr aktueller Look macht aus ihr wirklich einen komplett anderen Menschen.

DSDS-Siegerin Marie Wegener im komplett neuen Look

Blonde Haare, zurückhaltendes Lächeln und wenig Make-Up: So konnte Marie Wegener als 16-Jährige die Herzen der DSDS-Zuschauer und der Jury um Dieter Bohlen erobern. Jetzt, vier Jahre später, ist die 20-Jährige offensichtlich erwachsen geworden.

Von ihrem damaligen Auftreten ist kaum noch was übrig – Marie Wegener zeigte sich zuletzt mit einer kompletten Stilveränderung in der Öffentlichkeit und auf ihrem Instagram-Accout.

Statt braver Blondinen-Frisur trägt die Sängerin jetzt tiefdunkle Haare mit Pony, wählt immer öfter ein sexy Outfit und trägt sichtbares Make-Up. Das kommt nicht bei allen Fans gut an!

DSDS-Star: „Musste ein paar Mal schauen, ob es wirklich Marie ist“

Auf Instagram gibt es unter neuen Fotos immer wieder Kommentare von zwiegespaltenen Fans. „Mir gefällt die natürliche Marie besser – nur meine Meinung“, „Ich musste paar mal schauen, ob es überhaupt Marie war“ und „Sorry! Ich mag dich blond lieber“ sind nur einige der kritischen Bemerkungen. Es gibt aber auch Follower, die Marie für ihre Entwicklung feiern. „Oh, mal ganz neuer Look. Auch nicht schlecht“ und „Die Haarfarbe steht dir am besten“, heißt es zum Beispiel von zwei Kommentatoren.

Ein weiterer Nutzer bringt es auf den Punkt: „Wunderschön Marie, bleib so wie du bist. Egal, was Hater sagen über dein Aussehen, alles Neider. Egal ob viel oder wenig Schminke usw. – Hauptsache, du fühlst dich wohl, das ist dein Körper, dein Wohlbefinden. Lass dich nicht unterkriegen. Hoffe so sehr, dass bald wieder Musik kommt von dir, du hast es verdient.“

Bereits Ende 2023 hatte die DSDS-Gewinnerin verkündet, dass sie ein „neues Kapitel“ aufschlagen würde – der neue Look passt gut zu der Ankündigung, auf neue Musik warten Fans aber noch immer.