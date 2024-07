DSDS-Star bekommt Schock-Diagnose: „Eine Krankheit, die unnormal wehtut“

Lange stand sie vor einem großen Rätsel, jetzt hat sie Klarheit! „DSDS“-Sternchen Melody Haase leidet an einer seltenen und schmerzhaften Nervenerkrankung namens Trigeminusneuralgie. Doch was macht diese Krankheit so besonders schlimm?

Dr. med. Christoph Kleinschnitz, Direktor der Professur für Neurologie am Universitätsklinikum Essen, klärt im Gespräch mit „Bild“ auf. „Der Trigeminusnerv sendet im Gesicht ‚falsche‘ und zu viele Nervenimpulse, die dann als sehr starker und stechender Schmerz wahrgenommen werden“, so der Experte und fährt fort: „Das kommt dadurch, dass Gefäße auf den Nerven drücken und die Nervenhülle des Trigeminusnerv kaputtgeht – eine Art Kurzschluss wie bei einem Elektrokabel.“

DSDS-Star steht vor einer schweren Entscheidung

Zwar hat der Reality-Star bereits Medikamente zur Linderung ihrer Schmerzen erhalten, aber die Behandlung ist nicht ohne Nebenwirkungen. Dabei steht sie vor einer wichtigen Entscheidung. „Wenn die Medikamente nicht wirken, kann der Neurochirurg operieren, die sogenannte Jannetta-OP. Dabei werden der Nerv und das Gefäß, das darauf drückt, freigelegt und der Kontakt zwischen den beiden beseitigt“, erklärt Dr. Kleinschnitz weiter.

Alternativ kann der Nerv auch durch starke Kälte oder Bestrahlung abgetötet werden, was jedoch zu irreversiblen Schäden führen kann.

DSDS-Star leidet schon seit Kindheit

Die Krankheit kann zu Depressionen führen, mit denen Melody bereits in ihrer Jugend zu kämpfen hatte. Sie war sogar neun Monate lang in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Beeinträchtigungen durch die Trigeminusneuralgie können extrem sein, da selbst leichte Berührungen, Luftzug oder das Kauen Schmerzen auslösen können.

„Eine Krankheit, die unnormal wehtut“, ließ Melody ihre Follower auf Instagram wissen. Doch sie möchte ihre Fans gleichzeitig dazu ermutigen, ihre Gesundheit nicht als selbstverständlich zu betrachten. Ihre Botschaft: „Seid dankbar für eure Gesundheit!“