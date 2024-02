Protz-Alarm! Katja Krasavice verdient DAMIT „nie unter 100.000 Euro im Monat“

Lange Nägel, freizügige Outfits und jede Menge Make-Up: Katja Krasavice mag es pompös und auffällig. Unter anderem mit ihrem Instagram-Account (circa 3,8 Millionen) Follower verdient die Influencerin ein Vermögen – doch nicht nur damit.

Katja Krasavice weiß genau, wie man Geld macht. Die 27-Jährige hat sich als Sängerin, TV-Star und Social-Media-Star ein echtes Imperium aufgebaut. Doch die Blondine ist nicht nur als tüchtige Geschäftsfrau bekannt. Krasavice setzt sich auch für die Selbstbestimmung von Frauen ein.

Katja Krasavice macht intimes Geständnis

Und das Thema Feminismus spielt auch in Stefanie Giesingers Podcast „G Spot“ eine große Rolle. Dort war Krasavice zu Gast – und gab intime Einblicke, wie das Online-Portal „tag24“ berichtet.

„Ich höre immer wieder Diskussionen darüber, ob es nun feministisch sei oder nicht, erotischen Content hochzuladen und irgendwie macht mich diese Diskussion richtig sauer, denn allein schon diese Frage ist absolut nicht feministisch – alle Frauen sollten mit ihrem Körper das tun und lassen können, was sie wollen“, erklärt Giesinger direkt zu Beginn ihrer aktuellen Podcast-Folge.

SO viel verdient Katja Krasavice mit Only Fans

„Was passiert eigentlich, wenn eine Frau sich selbst dazu entscheidet, ihren Körper zu monetarisieren?“ lautet ihre Frage. Und wer könnte das besser wissen als Katja Krasavice! Immerhin ist die ehemalige DSDS-Jurorin auf der Erotik-Plattform Only Fans ein Mega-Star! „Ich bin, was Einnahmen angeht und auch was den Hype angeht, die stärkste in Deutschland auf Only Fans.“

Und was bedeutet das genau in Zahlen? „Ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass ich nie unter 100.000 Euro im Monat mit Only Fans mache.“ Na, das Bankkonto von Krasavice wird es freuen.

