GNTM-Model spricht ganz offen: „Wie kann sie nur?“

Es wird „spicy“ bei Ex-„Germanys next Topmodel“-Kandidatin Stefanie Giesinger. Das Model spricht jetzt ganz offen in ihrem neuen Podcast „G Spot“ über intime Details.

Dabei hat sich Stefanie eine echte Expertin ins Boot geholt. Denn ihr Gast Katja Krasavice eroberte 2014 mit freizügigen Outfits und offenen Gesprächen über Sexualität das Internet. Damit wurde der Social-Media-Star im deutschen Raum auch als „Sex-YouTuberin bekannt“. Im Podcast herrscht jetzt jedoch große Empörung.

Podcast „G-Sport“ widmet sich intimen Themen

Stefanie Giesinger wurde 2014 in der 9. Staffel der TV-Show „GNTM“ von Modelmama Heidi Klum zur Siegerin gekrönt und konnte sich seitdem international als Model und Influencerin behaupten. Nach dem Mitwirken in einigen TV-Formaten wie etwa der ProSieben-Show „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“, tastet sich die 27-Jährige nun in neue Bereiche vor.

Im Januar 2024 startete das Model ihren neuen Podcast „G-Spot“ und spricht dort offen über Themen wie Feminismus, mentale Gesundheit und Sex.

Katja Krasavice: immer eine „Mischung aus Erotik und Unterhaltung“

In der aktuellen Folge geht es dabei mit Social-Media-Sternchen Katja Krasavice rund ums Thema „weibliche Monetarisierung“. Dass diese dort besonders mitreden kann, liegt an der Karriere der 27-Jährigen.

Bereits 2014 startete sie im gleichen Jahr wie Stefanies „GNTM“-Karriere ihren YouTube-Kanal – immer mit einer „Mischung aus Erotik und Unterhaltung.“ Danach machte sie zudem Schlagzeilen als Rapperin und Webvideoproduzentin.

Stefanie Giesinger: harte Worte zum Thema „Sexfluencing“

Katja Krasavice nutzt ihr Image, ihren Körper und ihren Sexappeal, um online Geld zu verdienen. Dass sie damit ihre Musik und Karriere pusht, sieht man am Erfolg der Rapperin – „Sexfluencing“ nennt man sowas heutzutage.

So lautet auch der Titel der aktuellen Podcast-Ausgabe. Dabei findet Stefanie Giesinger harte Worte zum Thema!

„Der weibliche Körper wird geliebt, gehasst, aber vor allem eins: instrumentalisiert“, so das Model. Dass man sich dies aber auch zu Nutzen machen kann, weiß vor allem ihre Influencer-Kollegin Katja – denn „Sex Sells“, wie Stephanie im Podcast betont.

Große Empörung: „Wie kann sie nur?“

Im Podcast gehen die beiden aber auch ernsteren Fragen nach: „Was passiert eigentlich, wenn eine Frau sich selbst dazu entscheidet, ihren Körper zu monetarisieren?“ Dass dies vielen bitter aufstößt, machen die Reaktionen aus ihrem Umfeld deutlich.

Stefanie Giesinger enthüllt, wie viele ihrer Mitmenschen reagieren: „Wie kann sie nur?“, hört sie beispielsweise öfter. Denn es gebe immer wieder Menschen, „die über den weiblichen Körper und die Entscheidungen von Frauen die Oberhand gewinnen wollen“, so das Model.

Auf dem Instagram-Kanal des Podcasts finden sich jedoch nur positive Worte der Hörer. „Wow, ich liebe es“ oder „Richtig starke Folge mit coolem Gast“, sind nur einige der Reaktionen.

Stefanie Giesinger findet jedoch klare Worte zum Thema weibliche Monetarisierung: „Alle Frauen sollten mit ihrem Körper das tun und lassen können, was sie wollen.“ Und dass sich das Model dafür einsetzt, ist ein starkes Zeichen!