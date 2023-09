Katja Krasavice zieht mitten in Berlin blank: „Pinke Rolex, Pinke P*ssy“

Wenn jemand etwas von deutlichen Worten versteht, dann Rapperin Katja Krasavice. Schon bei „Deutschland sucht den Superstar“, in dessen Jury die 27-Jährige in der vergangenen Staffel saß, fiel Krasavice mit klaren Äußerungen auf. Die gebührten damals vor allem Dieter Bohlen, der sich mit der Frage „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ an Kandidatin Jill Lange zu Katjas persönlicher Persona non Grata gemacht hatte.

Und auch nach ihrem Ausstieg bei der RTL-Castingshow ist Katja Krasavice nicht wirklich ruhiger geworden. Auf Instagram macht die Rapperin immer wieder Werbung für ihren „Only Fans“-Kanal, auf dem sie sich sehr freizügig zeigt. Doch auch die Menschen, die nicht gewillt sind, für Nacktfotos zu zahlen, kommen bei der 27-Jährigen auf ihre Kosten.

Katja Krasavice halbnackt mitten in Berlin

Am Dienstagmittag (5. September 2023) veröffentlichte Katja neue Bilder auf Instagram. Darauf sehen wir die Rapperin, wie sie mitten in der Berliner Innenstadt blank zieht. Krasavice zeigt dabei ihren blanken Hintern, durch ihr transparentes Shirt blitzen ihre Brustwarzen, an ihrem Handgelenk funkelt eine diamantenbesetzte „Rolex Oyster Perpetual Day Date“, während im Hintergrund Passanten durch die Szenerie spazieren.

Dazu schreibt die Musikerin: „Pinke Rolex, Pinke P*ssy.“ Bei ihren Fans kommen die provokanten Bilder gut an. „Zu hooooot“, schreibt beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Und eine anderer ergänzt: „Oh mein Gott, wie krass du immer wieder aussiehst. Ich liebe deinen Style.“

