RTL-Star bei „Rock am Ring“: „Die arme Socke ist fast kollabiert“

Dass RTL-Star Bastian Bielendorfer so ein großer Rock-Fan ist, wussten wir gar nicht. Ja, gefühlt ganz Deutschland schaut an diesem Wochenende in die Eifel. Findet dort doch, eines der größten Rock-Festivals Europas statt: „Rock am Ring“. Mit dabei auch: „Let’s Dance“-Ikone und Comedian Bastian Bielendorfer.

Und der schien richtig Spaß gehabt zu haben. Teilte die eine Hälfte des erfolgreichen „Bratwurst und Baklava“-Podcasts doch ein Bild, das ihm beim „Rock am Ring“-Auftritt der Band „Feine Sahne Fischfilet“ auf den Schultern eines jungen Mannes zeigt. Ein Bierchen in der Hand, beste Laune im Gepäck – Festival eben.

RTL-Star Bastian Bielendorfer feiert bei „Rock am Ring“

Doch Bastian wäre nicht Bastian, wenn er sich nicht danach noch für die freundliche Bereitstellung der Schultern bedanken würde. „Feine Sahne Fischfilet haben gestern ‚Rock am Ring‘ abgerissen und es war episch“, schreibt Bielendorfer, und weiter: „Opa Bieli hatte auch seinen Spaß und wurde dann ganz unverhofft von einem Fremden auf die Schultern genommen …die arme Socke ist fast kollabiert und leider danach in der Menge verschwunden…sollte ihr ihn kennen, sagt Bescheid, er soll sich mal melden, gibt lebenslang Freikarten für meine Show.“

Na, das ist doch mal eine Belohnung. Fans und Freunde jedenfalls feierten die Aktion. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht beispielsweise schreibt bei Instagram: „Hahaha geil.“ Eine Anhängerin scherzt: „Ich dachte zuerst, es wäre Özcan.“ Und eine weitere ergänzt: „Warum freue ich mich so, dass du so ein Spaß hattest? Hast sogar mir ein grinsen ins Gesicht gezaubert!“

Und siehe da, der freundliche junge Mann war sogar auffindbar. Es war der Drummer der Band „Ranzer“. Na, da sind wir doch mal gespannt, wie oft die Band fortan bei den Auftritten von Bastian Bielendorfer zu sehen sein wird.

