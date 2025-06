Mallorca: Strand am Ballermann seit Tagen abgesperrt – „Was ist da los?“

Wer derzeit an der Playa de Palma auf Mallorca entlangspaziert, reibt sich verwundert die Augen. Ausgerechnet in einem der beliebtesten Strandabschnitte an der Grenze zwischen Llucmajor und El Arenal ist der Strand teilweise gesperrt.

Urlauber, die eigentlich nur Sonne tanken und das Meer genießen wollen, stehen seit Freitagabend (6. Juni) ratlos vor den Barrieren. Das sorgt nicht nur bei Touristen für Stirnrunzeln, sondern auch für reichlich Spekulationen im Netz. Denn eine offizielle Erklärung für das Absperr-Chaos gibt es bislang nicht.

Mallorca: Strandsperrung sorgt für Verwirrung unter Urlaubern

In mehreren TikTok-Videos ist zu sehen, wie mobile Absperrungen aufgebaut, wieder beiseitegeschoben und dann erneut aufgestellt werden. In den Kommentaren herrscht Ratlosigkeit: „Ich bin verwirrt. Erst werden Absperrungen aufgebaut, dann wieder ab, jetzt sind sie wieder da. Entscheidet euch mal“, schreibt ein genervter Urlauber. Ein anderer fragt schlicht: „Was ist da los?“

Bislang gibt es keine offizielle Erklärung von Seiten der Behörden. Doch im Netz brodelt die Gerüchteküche. Eine häufige Theorie: Die Absperrungen sollen vorbereitend für den Ansturm junger Festland-Touristen sein. „Genau wie im letzten Jahr! Der Strand wird abgesperrt, weil die Abiturienten und Studis vom Festland kommen“, behauptet ein TikTok-Zuschauer. Denn jedes Jahr im Frühsommer reisen Tausende junge Spanier vom Festland an, um an der Playa de Palma zu feiern.

Wilde Spekulationen kursieren im Netz

Doch das ist nicht die einzige Erklärung, die aktuell heiß diskutiert wird. Denn erst vor wenigen Tagen sorgte ein tierischer Besucher für Aufsehen: Ein Mantarochen wurde mehrfach im Meer vor dem beliebten Strand von Illetes bei Calvià gesichtet. Offenbar war der riesige Meeresbewohner orientierungslos und drehte unaufhörlich seine Runden im flachen Wasser. Beobachter wählten schließlich den Notruf sowie den Tierschutz, der den Strand zur Sicherheit sperren ließ.

Ob ein ähnlicher Fall nun auch die Absperrung bei Llucmajor rechtfertigt? Unklar. Fest steht, dass es auch bislang keine Bestätigung gibt, dass ein Tier gesichtet wurde. Doch trotz aller Spekulationen zeigt sich eins: Die meisten Strandbesucher auf Mallorca lassen sich nicht beirren. Viele ignorieren die Absperrbänder schlichtweg und breiten ihre Handtücher trotzdem auf dem Sand aus. Ob es sich dabei um reine Unkenntnis oder bewusste Missachtung handelt – schwer zu sagen.

Ob nun feiernde Festland-Touristen, ein weiterer Mantarochen oder ganz andere Gründe dahinterstecken – klar ist nur: Die Verwirrung bei den Urlaubern auf Mallorca wächst. Bleibt zu hoffen, dass die Behörden bald für Aufklärung sorgen.