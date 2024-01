Katja Krasavice rührt mit traurigem Beitrag – „So süß, hab fast zu weinen angefangen“

Berührender Beitrag von Katja Krasavice.

Die Sängerin trauert um ihren verstorbenen Bruder Otto. Am 10. Januar hätte ihr älterer Bruder, der nur 30 Jahre alt wurde, Geburtstag gehabt. An diesem Tag erinnert sich die Rapperin besonders an ihn und schickt ihm daher bewegende Zeilen.

Katja Krasavices Weg war alles andere als leicht. Ruhm, Geld und Anerkennung musste sich die ehemalige DSDS-Jurorin hart erarbeiten und zudem einige Schicksalsschläge verkraften. In einem einfühlsamen Beitrag erinnert sie heute mit einem süßen Bild an einen dieser schweren Momente.

Katja Krasavice: Foto bringt Fan fast zum Weinen

In ihrer Instagram-Story teilt die hübsche Blondine eine süße Kindheitserinnerung. Auf dem Foto ist Katja als kleines Mädchen zu sehen, gehalten von ihrem älteren Bruder Otto. Ein Fan der Sängerin teilt ihr gerührt mit: „So süß, ich musste fast weinen, als ich das Bild zum ersten Mal in der ‚Bitch Bibel‘ gesehen habe, weil es gleichzeitig so süß und traurig ist.“

In ihrem autobiografischen Bestseller „Bitch Bibel“ spricht der Musikstar über die dunkelsten Kapitel ihres Lebens, darunter auch über den Verlust ihrer beiden Brüder Otto und Max. Während Max an einer Krankheit verstarb, wurde Otto leblos in seiner Zelle aufgefunden. Diese tragischen Schicksalsschläge prägen die Sängerin bis heute.

Katja Krasavice: Er brachte ihr bei, wie man Autos aufknackt

In einer weiteren Instagram-Story teilt Katja außerdem einen Ausschnitt aus ihrem Bestseller. In dem Abschnitt offenbart die „Raindrops“-Interpretin, dass ihr Bruder viele illegale Aktivitäten durchgeführt hatte, um an Geld zu kommen. Darunter fiel auch das Aufbrechen von Autos, eine Fähigkeit, die er sogar Katja in jungen Jahren beibrachte.

„Alles Gute zum Geburtstag, mein geliebter Bruder“, schreibt die Sängerin gerührt, „Ps: Autos knacken kann ich heute noch.“