Katja Krasavice: Jetzt brechen alle Dämme – „So crazy“

Ihr Name gleicht einem Synonym für das Wort Provokation, entweder man liebt oder man hasst sie. Katja Krasavice weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich ziehen kann. Mit einem eigenen Youtube-Channel feiert Krasavice seit dem Jahr 2014 große Erfolge, mit Hit-Singles wie „Doggy“ bringt sie ihre Fans zum Tanzen. In diesem Jahr saß die Musikerin dann neben Pop-Titan Dieter Bohlen in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ am Jurytisch.

In den vergangenen Wochen schockierte die Rapperin ihre 3,7 Millionen Instagram-Follower immer wieder mit freizügigen Posts. Ob zu Halloween als halbnackter Geist verkleidet, mit wenig Stoff am Körper auf den Straßen Berlins oder als Real-Life-Only-Fans-Barbie, Katja Krasavice kommt immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke. Das neuste Video der Influencerin toppt nun jedoch alles.

Katja Krasavice kennt keine Grenzen

In einem Nachtclub sitzt Katja Krasavice auf einem schwarzen Ledersofa. Das rote Kleid sitzt hauteng, die Haare der Rapperin sind perfekt gestylt. Links und rechts neben ihr knien Tänzerinnen, die lediglich mit Spitzenbodys bekleidet sind. Die blonde und die brünette Frau halten ihre Hintern in die Kamera und twerken eifrig. Krasavice genießt den Anblick sichtlich. In der Hand hält die Influencerin unechte Dollarscheine, die sie den beiden Tänzerinnen nacheinander in die Unterhose steckt.

Doch dann geht Krasavice sogar noch einen Schritt weiter! Die Rapperin greift sich die Hüfte der Tänzerin zu ihrer rechten und führt ihre Zunge in Richtung der Hüfte. Nach einem kurzen Lachen in die Kamera greift sich Krasavice die Hüfte erneut und gibt dem Hinterteil der Tänzerin einen Kuss. Als sich die Influencerin wieder entfernt, ist ein tiefroter Lippenabdruck sichtbar. Das provokante Video beschriftet Krasavice mit den Worten: „Ein Herz für Bitches.“ Diesen Namen trägt auch das in diesem Jahr veröffentlichte Studioalbum der Rapperin.

Auch die Fans der Rapperin trauen ihren Augen kaum. Ein Follower von Katja Krasavice kommentiert das Video mit den Worten: „Hätte nie im Leben das Selbstbewusstsein dafür“ und ein weiterer Fan ist sich sicher: „Den Knutschfleck hat sie sich später tatowieren lassen.“ Auch diese Aktion von Krasavice scheint bei den Fans gut anzukommen.

Das Reel der Rapperin zählt mittlerweile 1,8 Millionen Aufrufe. Es wird garantiert nicht lange dauern, bis Katja Krasavice mit einer neuen provokanten Idee um die Ecke kommt.