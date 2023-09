Katja Krasavice: Schock-Auftritt auf den Straßen Berlins – „Ich habe es getan“

Sie ist das genaue Gegenteil eines Mauerblümchens und Provokation ist ihr zweiter Name: Katja Krasavice. Ihre Karriere begann die 27-Jährige mit einem eigenen Youtube-Kanal, wenige Jahre später erschien die erste Single namens „Doggy“. Mit ihrem freizügigen Auftreten und offenem Umgang mit ihrer Sexualität, spaltet die „DSDS„-Jurorin die Gemüter.

Zuletzt erregte Krasavice Aufsehen mit ihrem neusten Tattoo – die Youtuberin ließ sich einen QR-Code tätowieren, der zu ihrem OnlyFans-Account führt. Doch damit nicht genug, täglich versorgt die Musikerin ihre 3,6 Millionen Instagram-Follower mit Updates und neuen Outfits, die nicht viel Raum für Fantasie lassen. Mit ihrem neusten Beitrag geht Krasavice nun sogar einen Schritt weiter.

Katja Krasavice kennt keine Grenzen

Katja Krasavice weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Instagram-Follower auf sich ziehen kann. Am Samstag (23. September) nahm sie ihre Community auf einen Shopping-Trip der anderen Art mit, die Rapperin kaufte ein neues durchsichtiges Lingerie-Set der Luxusmarke „Agent Provocateur“. Heute zeigt sich Krasavice dann gekleidet in besagtem Set in ihrem Auto. Dabei informiert sie ihre Follower darüber, dass sie so leicht bekleidet mitten in Berlin Fotos machen wird. Ihre Community darf darüber abstimmen, ob das Ergebnis des Fotoshootings heute direkt gepostet wird. 93 % ihrer Fans stimmten dafür.

Gesagt, getan, die Rapperin stellt sich mitten auf der Berliner Museumsinsel zwischen die Passanten und posiert in Unterwäsche, die mehr zeigt, als sie verdeckt. Dazu schreibt Krasavice: „Keine halben Sachen, ich hab es getan. Unterwäsche für 3000€ tragen, um sonntags damit in Berlin spazieren zu gehen.“ Die Fußgänger sind sichtlich verwirrt über so viel Nacktheit am frühen Morgen, einige bleiben jedoch stehen und machen Fotos.

Die Fans der Influencerin freuen sich über den Anblick ihres Idols in Mesh und Glitzersteinen. Eine schreibt begeistert: „Das Teil ist für dich gemacht“ und ein weiterer Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Das sieht so unglaublich gut aus!“ Hauptsächlich scheint ihre Community das Selbstvertrauen von Krasavice zu bewundern. Eine Followerin schreibt: „Dieses Selbstbewusstsein hätte ich gerne, mega.“ Bei so viel Zuspruch scheint sich der provokante Auftritt der Musikerin wohl gelohnt zu haben.

Was für eine verrückte Aktion Katja Krasavice als Nächstes plant, bleibt abzuwarten. Die Fans der Rapperin werden sie vermutlich in jedem Fall unterstützen.