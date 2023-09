Katja Krasavice löst Tattoo-Rätsel – „Oh mein Gott, bist du crazy“

Die letzten Tage waren für alle Fans von Katja Krasavice ziemlich aufregend. Denn die diesjährige DSDS-Jurorin machte ein großes Geheimnis um ein mysteriöses Tattoo, welches sie sich hat stechen lassen. Die Spekulationen ihrer Follower stiegen ins Unermessliche. Genau, wie die Neugier.

Katja Krasavice ließ ihre Fans ordentlich zappeln. Schließlich mussten sie mehrere Tage darauf warten, dass die 27-Jährige das Motiv verrät. Am Donnerstagabend (14. September) lüftet sie dann endlich das große Geheimnis. Damit hat allerdings keiner gerechnet.

Katja Krasavice lässt sich irres Tattoo stechen

Alles begann mit einer Instagramstory, in der Katja Krasavice eine Umfrage gestartet hat. Sie wollte von ihren Fans wissen, ob sie sich ein neues Tattoo machen soll oder nicht. Natürlich stimmten fast alle Follower für Ja. Gesagt, getan: Katja Krasavice geht auf schnellstem Wege ins Studio.

Natürlich wird der Gang zum Tätowierer bei Instagram protokolliert. In einem Video sieht man, wie die Rapperin das Motiv bespricht und sich tätowieren lässt. Doch ein Detail lässt Katja Krasavice aus: Was lässt sie sich bloß stechen? Ihre 3,6 Millionen Follower teilen in den Kommentaren die wildesten Vermutungen.

Katja Krasavice überrascht Fans

Der Grabstein von Dieter Bohlen? Ein Herz? Oder doch ein Spruch? Ihre Follower werden in Sachen Tattoos wirklich kreativ. Letztendlich liegen sie alle falsch. Katja Krasavice hat sich nämlich einen QR-Code unter die Haut stechen lassen. Wenn man diesen scannt, kommt man sofort auf die Only Fans Seite der 27-Jährigen. Die Fans sind absolut begeistert:

„Mit allem gerechnet, aber niemals damit.“

„Genial. Auch, wenn ich echt was anderes gedacht habe.“

„Oh mein Gott! Das ist nicht dein ernst! Alter, du bist durchgeknallt.“

„Oh mein Gott, bist du crazy.“

Doch einige Fans sind auch enttäuscht über das neue Tattoo der Rapperin. Schließlich ist Katja nicht die Erste, die sich einen Only Fans QR-Code stechen lässt. Tja – hauptsache ihr gefällt’s!