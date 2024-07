Katja Krasavice stellt Reichtum zur Schau – sogar Gold im Essen

Berlin erlebt Luxus auf ganz neue Art: Sängerin Katja Krasavice hat sich in der Hauptstadt einen außergewöhnlichen Genuss gegönnt – einen mit Blattgold verzierten Luxus-Döner!

Die 27-jährige Rapperin hat ihren Instagram-Followern kürzlich einen Einblick in ihr extravagantes Essen gegeben. In Begleitung zu diesem glitzernden Highlight servierte man der einstigen „DSDS“-Jurorin nichts Geringeres als Kaviar, während sie einen „Porn Star Martini“-Cocktail genoss.

Katja Krasavice blättert ordentlich für Blattgold

Der Ort dieser dekadenten Mahlzeit war laut „Bild“ das Berliner Nobel-Hotel Adlon Kempinski, direkt am Brandenburger Tor. In der prunkvollen Lobby mit Springbrunnen wurde Katja Krasavice dieser kulinarische Traum auf einem der Couchtische präsentiert. Eine Besonderheit: Der Gold-Döner ist gar nicht auf der Karte zu finden!

+++ Katja Krasavice: So viel gibt die Rapperin für Beauty aus – „Das meine ich todernst“ +++

Normalerweise bietet das Hotel eine Currywurst mit Blattgold an, während der Döner aus Kalbsrückentranchen mit italienischen Trüffeln garniert wird. Für Katja wurde jedoch der Kebab mit Glitzer statt Trüffeln bestreut. „Unsere Servicemitarbeiter sind dahin gehend erfahren und geschult, dass wir immer versuchen, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen. Hier haben wir dem Wunsch entsprochen und den Döner mit Blattgold bestreut“, bestätigte Adlon-Sprecherin Sabine Held gegenüber „BILD“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und wie viel kostet nun so ein vergoldeter Döner im Adlon? Die Rechnung ist jedenfalls so üppig wie das Fleisch selbst! Der Döner in der Trüffel-Variante kostet stolze 37 Euro, im letzten Jahr waren es noch 29 Euro. Was Katja für ihren Sonderwunsch bezahlt hat oder ob sie ihn sogar geschenkt bekam, da blieb das Hotel gegenüber „Bild“ diskret. Der Kaviar-Teller mit Blinis ist ab 55 Euro erhältlich, und der „Porn Star Martini“ ab 20 Euro.

Ein weiterer AHA-Moment: Obwohl sich die Sängerin Katja Krasavice problemlos jeden erdenklichen Luxus leisten kann, wählte sie nach diesem kulinarischen Abenteuer eine ungewöhnliche Fortbewegungsmethode. Statt eines Taxis entschied sie sich mit Zug und E-Scooter durch die Stadt zu reisen.