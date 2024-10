Katja Krasavice: Jetzt beginnt die Jagd auf ihr Geld

Katja Krasavice (28) schüttelt nicht nur Nummer-1-Hits aus ihrem Ärmel, sondern auch jede Menge Geld. Dass die Künstlerin mehr als großzügig ist, stellt sie nun erneut unter Beweis.

Dabei hat die Rapperin mit viel Herz sich diesmal nicht in den Aufnahmen eines neuen Albums verloren, sondern in den Gängen eines Supermarkts. Und was sie dort versteckt hat, wird die Herzen vieler Frauen höherschlagen lassen.

Katja Krasavice hinterlässt eine Spur aus 200-Euro-Scheinen

Mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln, das so breit ist wie ihre Follower-Zahl auf TikTok, hat Katja eine geniale Mission ins Leben gerufen: Sie versteckt Geldscheine in den unwahrscheinlichsten Ecken des Supermarkts. Besonders ins Auge fallen die Produkte, die sie mit Geld füttert, darunter Windelpackungen, Tampon-Schachteln und Kleinkinder-Nahrung – alles Dinge, nach denen viele Frauen greifen würden.

Es scheint besiegelt: Nichts ist vor Katja Krasavices Wohltätigkeit sicher. Gegenüber „Bild“ kommentiert die toughe 28-Jährige: „An dem Tag habe ich fünfmal einen Zweihundert-Euro-Schein versteckt.“ Und warum? „Ich liebe Frauen, und Frauen verdienen jeden Cent“, fügt sie hinzu.

Die Aktion wurde selbstverständlich mit der nötigen Dokumentation festgehalten. Katja hat ihre gute Tat in einem TikTok-Video dokumentiert, das ebenso viral ging wie ihre Songs. In dem Clip ist zu sehen, wie sie sich durch die Regale schleicht und in jede Ritze, die sie findet, Geldscheine hineinsteckt.

Die Reaktionen auf Social Media waren überwältigend. Eine glückliche Finderin bedankte sich bei Katja mit den Worten: „Ich war eine der glücklichen, danke dir.“