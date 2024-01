DSDS-Star nimmt allen Mut zusammen: „Es fällt mir nicht leicht“

Sie hatte die Freude am Singen verloren! Die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Jill Lange musste während ihrer Zeit bei der berühmten Gesangsshow viel einstecken. Grund genug, an sich selber zu zweifeln. Jetzt meldet sie sich mit dieser Story zurück!

Während ihrer Zeit bei der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ wuchsen die Zweifel an ihrem gesanglichen Talent. Warum sie sich jetzt mit diesem Beitrag davon löst…

DSDS-Star fasst neuen Mut nach harter Kritik

Hat Dieter Bohlen ihr etwa die Freude am Singen genommen? Die sonst so toughe Jill hadert in ihrer Instagram-Story mit den Worten: „Es fällt mir nicht leicht.“ Lange überlegte die Influencerin, ob sie ihren neuesten Beitrag überhaupt hochladen sollte. Denn nachdem sich die 23-Jährige der heftigen Kritik von Dieter Bohlen & Co. stellen musste, schien sie an sich und ihrem musikalischen Können zu zweifeln.

Mit ihrem neuesten Post will die leidenschaftliche Sängerin gegen ihre Ängste vorgehen. „Ich habe gerade länger darüber nachgedacht, ein Video hochzuladen, als jemals zuvor“, setzt die hübsche Rothaarige an. „Nachdem ich bei DSDS dermaßen gedemütigt wurde und mir all meine Motivation genommen wurde. Jetzt habe ich aber all meinen Mut genommen und es für euch hochgeladen.“

DSDS-Star: Fans sind begeistert

Ihre Fans sind von Jills Mut total berührt. Neben jeder Menge Zuspruch teilen einige Follower ähnliche Erfahrungen. Ein Fan lässt sie wissen: „Oh man, Jill. Ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Umso klarer sehe ich, wie falsch ich mich entschieden habe, wenn ich das jetzt bei dir sehe (habe mit etwas aufgehört)! Hör auf keinen Fall auf. Ich hoffe, du findest deine Motivation wieder. Unwichtig, aber wahr: Das klingt sehr schön.“

Ihre Community ist auf jeden Fall begeistert von ihrem gesanglichen Talent. „Danke, dass du den Mut wieder bekommen hast, es ist wunderschön!“, schreibt ein begeisterter Fan.