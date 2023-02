„Wer weiß denn sowas?“: Kai Plaume knallhart – diesen kleinen Fehler kann er nicht hinnehmen

Es geht wieder knifflig zu bei „Wer weiß denn sowas?“ am Freitagabend (24. Februar). Diesmal sind sind Klara Deutschmann und Benno Fürmann als prominente Unterstützung für Bernhard Hoëcker und Elton dabei.

Während Elton und Fürmann bei einigen Fragen in die Röhre gucken, gehen Hoëcker und Deutschmann gekonnt in Führung. Kurz vorm „Wer weiß denn sowas?„-Finale greift ARD-Moderator Kai Pflaume ein und das aus einem ungewöhnlichen Grund.

„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker glaubt Antwort zu kennen

Es geht um die Frage: „Am 27. November 2022 wurden am Münchner Flughafen sechs Flüge annulliert, da ein sehr großer Passagier…?“ Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) mit dem Kopf gegen die Anzeigetafel lief

B) nur bis zur Brust in den Sicherheitsscanner passte

C) bei der Handgepäckkontrolle über die Absperrung griff

Bernhard Hoëcker scheint, wie so oft, den richtigen Riecher zu haben und kann seine Kollegin von Antwort C überzeugen. „Das war so bildhaft erklärt, ich finde, das sollten wir jetzt nehmen“, sagt Klara Deutschmann.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume korrigiert Hoëcker

Weil die beiden aber noch ihren Publikumsjoker offen haben, entscheiden sie sich dafür, die Studiogäste zu Rate zu ziehen. Seine Gedankengänge deswegen nicht mehr mit den Anwesenden teilen, kann Hoëcker aber nicht und so betont er nochmal: „Ich würde C nehmen, das macht für mich am meisten Sinn.“

Was folgt ist ein tadelnder Blick von „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume. „Ergibt“, korrigiert er seinen TV-Kollegen. Der Ausdruck „macht Sinn“ ist umgangssprachlich und leitet sich vom englischen Ausspruch „makes sense“ ab. Im Deutschen heißt es eigentlich „ergibt Sinn“. Eine kleine Feinheit, die Pflaume offensichtlich nicht unkommentiert lassen kann.

Bernhard Hoëcker nimmt die Grammatik-Rüge des Moderators zur Kenntnis und korrigiert sich zu: „Es macht am meisten Sinn, weil es inhaltlich Sinn ergibt für mich.“ Dann schiebt er nochmal lachend hinterher: „Ja, wir sind sehr korrekt hier.“

Richtiger Sprachgebrauch hin oder her, am Ende hatte Hoëcker mit seiner Antwort C recht.