Amazon Prime: Sorge um Elton! „LOL“-Dreh wird zur Tortur – „Habe hyperventiliert“

„LOL – Last one laughing“ ist zurück! Ab dem Frühjahr heißt es wieder die Fassung behalten und bloß nicht lachen. In Staffel 4 zum ersten Mal auch mit dabei ist Elton. Normalerweise kennt man den Moderator mit rotem Anzug bei „Blamieren oder Kassieren“, jetzt zeigt er sich in ungewohnter Kulisse und in der Gesellschaft jeder Menge lustiger Kolleginnen und Kollegen, die ihm früher oder später zum Verhängnis werden.

Im Pressegespräch von Amazon Prime verrät der Moderator jetzt, Spiel und Spaß beiseite, die Show ist alles andere als Zuckerschlecken und auch körperlich eine echte Tortur.

Amazon Prime: „LOL“-Star Elton packt aus

Auch in Staffel 4 setzen „Bully“ und Amazon Prime auf hochkarätige Besetzung. Unter anderem neu mit dabei: Michael Mittermaier, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu und Joko Winterscheidt. Und auch Elton saß bislang nur auf der Zuschauer-Couch.

2023 ist er jetzt selbst einer der Kandidaten und kann sagen: „Ich leide immer noch.“ Klingt ganz danach, als hätte es einiges zu Lachen gegeben, denn auch Spielleiter Michael „Bully“ Herbig muss zugeben: „Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das hat epische Ausmaße angenommen.“

Amazon Prime: „LOL“-Auftritt wurde für Elton zur Herausforderung

Die Herausforderung nicht lachen zu dürfen, sorgte bei Elton allerdings für echte Probleme, wie er erzählt. „Ich habe zwischendurch ein bisschen hyperventiliert“, verrät er noch vor der Ausstrahlung.

„Wenn man sich das anguckt, ist es vielleicht ein lustiger Spieleabend. Als Teilnehmer von diesem Spieleabend ist das tatsächlich wirklich sehr anstrengend. Wir mussten auch meinetwegen ganz kurz innehalten. Ich habe ein bisschen hyperventiliert, weil ich immer schnell geatmet habe, um nicht zu lachen. Es ist wirklich körperlich und psychisch sehr anstrengend, diese Sendung.“

Wie anstrengend das nicht lachen war, ließ ihn sogar seine Uhr wissen. Die erinnerte Elton gleich mal an seinen erhöhten Puls. „Ich habe mich nicht bewegt, aber mein Herz raste wie sonst was“, so Elton. Sein Fazit: „Mich hat das echt ein bisschen fertig gemacht, dieses Format.“ Aber, froh dabei gewesen zu sein, ist er allemal.

Übrigens: Start der neuen Staffel von „LOL – Last one Laughing“ ist laut Amazon Prime der 6. April 2023.