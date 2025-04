Oliver Pocher: Bittere Absage – „Oliver Pocher in Ehren, aber“

Lachen ist bekanntlich ansteckend und genau das macht „LOL: Last One Laughing“ seit Jahren zu einem der erfolgreichsten Comedy-Formate. Wenn sich zehn Comedians gegenseitig mit ihren besten Gags zum Schmunzeln bringen, während sie selbst keinen Mucks machen dürfen, bleibt bei den Zuschauern selten ein Auge trocken. Doch während einige Stars immer wieder dabei sind, fehlt ein Name seit Beginn der Show auffällig konsequent: Oliver Pocher.

Warum der Comedian auch in Staffel sechs nicht mit von der Partie ist? Gastgeber Bully Herbig liefert jetzt eine deutliche Antwort.

Oliver Pocher: Bittere Absage

Ab dem 17. April geht „LOL“ in die nächste Runde. Während sich erneut Comedy-Größen dem Lachverbot stellen, wird Oliver Pocher auch dieses Mal nicht im Kampf um den Titel antreten. Doch das ist kein Zufall! Im Gespräch mit „TV Digital“ erklärt Bully Herbig, worauf er bei der Kandidatenauswahl besonderen Wert legt: „Sehr empathisch, liebenswürdig und unellenbogenartig“ soll das Miteinander sein.

Eine Harmonie, die Pochers oft konfrontativen und provokanten Humor für Herbig ausschließt.

Bully Herbig wird deutlich: „Oliver Pocher in Ehren, aber“

„Das Publikum soll das Gefühl haben, hier treffen sich zehn Leute, die sich alle sympathisch finden und zusammen eine gute Zeit verbringen wollen“, so Herbig weiter. Und genau dieser Gedanke scheint nicht mit dem Image von Oliver Pocher zusammenzupassen, der in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlichem Schlagabtausch und scharfen Spitzen gegen andere Promis für Aufsehen sorgte.

Herbig findet für Pochers Absage klare Worte: „Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können.“ Eine Einladung zur Prime-Video-Show dürfte also auch in Zukunft eher unwahrscheinlich sein.

