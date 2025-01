LOL (Amazon Prime): Zuschauer wegen Kandidaten auf 180 – „Das Niveau sinkt“

Fans der beliebten Amazon Prime Video-Show „LOL: Last One Laughing“ dürfen sich freuen! Die sechste Staffel der Erfolgsserie steht in den Startlöchern. Lange haben die Zuschauer sich den Kopf darüber zerbrochen, wer wohl 2025 dabei sein wird. Nun hat der Streamingdienst die Bombe offiziell platzen lassen. Doch der Cast scheint nicht bei jedem so gut anzukommen, wie erhofft.

Bereits seit fünf Staffeln begeistert der Serienhit „LOL: Last One Laughing“ die Zuschauer hierzulande. Moderator Michael „Bully“ Herbig hat dabei schon die größten Comedy-Legenden Deutschlands eingeladen, um sich der Challenge zu stellen. Nun ist die Gästeliste für 2025 offiziell.

+++ „LOL: Last One Laughing“: Amazon Prime lässt die Bombe platzen – SIE sind im Herbst-Special dabei +++

Das sind die diesjährigen Kandidaten von „LOL: Last One Laughing“:

Giovanni Zarrella

Jürgen Vogel

Helene Bockhorst

Lutz van der Horst

Florian David Fitz

Ariane Alter

Riccardo Simonetti

Till Reiners

Hazel Brugger

Ralf Schmitz

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„LOL“ (Amazon Prime): Fans gehen auf die Barrikaden

Auf Instagram schlug die Ankündigung der neuen Kandidaten hohe Wellen. Während manche Fans den Cast feiern und den Start kaum abwarten können, üben andere scharfe Kritik:

„Das Niveau sinkt rapide!“

„Mal sehen, ob das was wird. Einige verstehe ich leider wirklich nicht, aber lassen wir uns überraschen.“

„Leider wieder nicht. Hab das Special schon ausgelassen. Die Besetzung ist unterirdisch.“

„Finde es schade, dass die Quote an Nicht-Comedians (die sind halt zu 90 Prozent nicht lustig und nicht gut im Improvisieren) zunehmend steigt. Warum keine jungen Comedians, die noch nicht dabei waren?“

„Es gibt noch so viel Komiker in Deutschland, schade, dass nicht auch die ‚weniger‘ bekannten eingeladen werden.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wann die neue Staffel von „LOL“ bei Amazon Prime genau an den Start geht, ist bislang noch ungewiss. Der Streamingdienst verrät bislang nur, dass es im Frühjahr so weit sein wird.