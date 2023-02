„Wer weiß denn sowas?“: Nach Frage 1 ist Hoëcker bereits sicher – „Die haben gewonnen“

Christoph Maria Herbst feiert am Donnerstagabend (23. Februar) bereits zum 19. Mal Comeback bei „Wer weiß denn sowas?“. Der Komiker sitzt zusammen mit Elton im ARD-Rateteam und zeigt sich gegenüber Jürgen Vogel und Bernhard Hoëcker siegessicher.

Ganz so erfolgreich, wie er tut, ist er beim Antworten allerdings nicht. Ganz im Gegenteil – schon bei der ersten Frage kommt das Duo ins Straucheln. Als sich Christoph Maria Herbst dann auch noch verspricht, kann das „Wer weiß denn sowas„-Publikum nur noch johlen.

„Wer weiß denn sowas“-Frage bringt skurrile Antworten mit sich

Es geht um die Frage: „Forschende der Universität Innsbruck fanden heraus, dass Lebensmittel mit Gesichtern …?“ Die Antwortmöglichkeiten klingen allesamt skurril.

A) für gesünder gehalten werden, als sie tatsächlich sind

B) zwar gekauft werden, aber nicht gern verspeist werden

c) als leckerer bewertet werden

Christoph Maria Herbst diskutiert in der ARD-Show wild drauflos. „Bei Lebensmitteln mit Gesichtern fällt mir gleich schlimme Augenwurst ein. Diese merkwürdig blasse Wurst, in Scheiben geschnitten, wo so Fett-Grieben drin sind, die aussehen, wie Augen.“ Dass die aber vermutlich nicht gemeint ist, muss er sich kurz darauf selbst eingestehen.

„Wer weiß denn sowas“: Hoëcker glaubt an Sieg

Mit Antwortmöglichkeit B kann er sich auf jeden Fall nicht anfreunden und sagt: „Die Leberwurst lächelt so nett, die kann ich unmöglich jetzt essen und in dem Moment vergisst man vollkommen, dass da zerhexelte Schweine drin sind, mit ihren Schnäuzchen und ihren Äuglein. Das nimmt man alles in Kauf? Ich glaube, so zynisch ist keiner.“

Mehr News:

Als sich Christoph Maria Herbst dann festlegen soll, passiert es. Er holt aus und sagt: „Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, weil wir die ganze Zeit schon viel zu viel gelabert haben? Und ich mich jetzt entscheißen müsste.“

Weiter kommt er nicht, denn obwohl er sich korrigiert, bleibt sein Versprecher nicht unkommentiert. Das Publikum klatscht amüsiert, während sich seine Konkurrenz auf der anderen Seite über die Aussage abrollt. „Ich kann nicht mehr“, sagt Jürgen Vogel mit Tränen in den Augen. „Hört auf die haben gewonnen“, winkt Hoëcker lachend ab.

Ganz so einfach ist es am Ende dann aber nicht, denn mit Antwort A liegt das Team falsch und geht in der Runde leer aus. Richtig wäre in der Tat Antwortmöglichkeit B gewesen.