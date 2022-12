„Zwei Weihnachtsmänner“: DARUM konnte die Weihnachtskomödie nicht in Deutschland gedreht werden

Was gibt es Schöneres, als in der Weihnachtszeit eingekuschelt auf dem Sofa zu liegen, Kekse zu essen und die liebsten Weihnachtsfilme zu schauen? Während den Feiertagen wird es in zahlreichen Wohnzimmern mit Sicherheit genau so aussehen. Zum Glück rüsten die Streaming-Dienste rund um Netflix und Co. ihr Angebot an Weihnachtsfilmen in dieser Zeit auf.

Neben Klassikern wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder „Der Grinch“, hat Netflix aber auch zahlreiche Verfilmungen in petto, die es noch nicht in die Riege der Klassiker an Weihnachten geschafft haben, aber dennoch sehenswert sind.

Zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst: Darum geht es

Der zweiteilige Film aus dem Jahr 2008, der zuerst bei Sat.1 lief, ist eine Weihnachtskomödie für die ganze Familie. Mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen wurde der Film ein Jahr später sogar mit dem deutschen Comedy-Preis in der Kategorie „Beste TV-Komödie“ geehrt. Zur Geschichte: Hillmar Kess und Tilmann Dilling können unterschiedlicher nicht sein. Während der eine kläglich versucht Poolnudeln zu vertreiben, ist der andere ein renommierter Wirtschaftsanwalt. Beide wollen pünktlich an Heiligabend mit den Liebsten an einem Tisch sitzen und fliegen deshalb von Wien nach Berlin. Doch ab da geht alles schief.

Da der Berliner Flughafen nicht angeflogen werden kann, wird der Flug nach Bratislava umgeleitet. Die beiden Männer sitzen während ihrer Reise nebeneinander und schnell wird klar: Diese beiden können sich mal so gar nicht ab. Doch durch verschiedenste Ereignisse müssen die beiden zusammenarbeiten, um es noch rechtzeitig nach Deutschland zu schaffen. Ob die beiden am Ende vielleicht doch noch Freunde werden?

Zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst: Dreharbeiten in Lappland

Eigentlich war der Plan für die Dreharbeiten ganz anders. Es sollte eigentlich alles in Deutschland gedreht werden. Doch weil hierzulande einfach nicht genug Schnee lag, reiste das gesamte Team prompt ins eisige Lappland, um die Schnee-Szenen zu drehen. Insgesamt 48 Tage drehte das Team an dem insgesamt 182-minütigen Film.

Mehr Themen:

Neben Netflix verfügt auch Streaming-Riese Disney+ über eine beachtliche Auswahl an Filmen für die besinnlichste Zeit des Jahres. Die schönsten Weihnachtsfilme haben wir hier zusammengestellt.