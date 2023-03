„Wer weiß denn sowas?“: Blick ins ARD-Programm offenbart die traurige Wahrheit

Am Donnerstag (2. März 2023) dürften viele Gesichter der „Wer weiß denn sowas?“-Fans nicht gerade von Lächeln geprägt sein. Denn wer ganz genau ins TV-Programm schaut, wird sehen – die beliebte Quizshow fällt am Abend aus.

Der Grund: Die ARD hat sich entschieden, statt „Wer weiß denn sowas?“ Wintersport zu zeigen. Und das den ganzen Nachmittag über. So startete der Wintersport-Tag bereits um 16 Uhr mit dem Biathlon-Weltcup der Herren im tschechischen Nové Město.

Bittere Pille für „Wer weiß denn sowas?“-Fans

Um 17.30 Uhr folgten dann die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, bevor die ARD dann ab 18.50 Uhr wieder zum normalen Programm umschaltet und den Abend mit „In aller Freundschaft – die jungen Ärzte“ einläutet.

Gleiches Spiel auch am Freitag. Auch am 3. März müssen die „Wer weiß denn sowas?“-Fans ohne ihre Lieblingssendung auskommen. So zeigt die ARD ab 17.30 Uhr die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Um 18.25 Uhr folgt die Sportschau, bevor die ARD um 18.35 Uhr wieder auf die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften umschaltet. Um 19.40 Uhr folgt dann noch die Eisschnelllauf-WM bevor um 19.50 Uhr wie gewohnt über das Wetter gesprochen wird.

Judith Rakers ist kommende Woche bei „Wer weiß denn sowas?“

„Wer weiß denn sowas?“ kommt dafür ab Montag (6. März 2023) wieder zur gewohnten Sendezeit. Neben den Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker werden dann die „Tagesschau“-Sprecherinnen Julia-Niharika Sen und Judith Rakers sitzen.

Mehr „Wer weiß denn sowas?“-Nachrichten:

Am Dienstag (7. März 2023) wird es dann musikalisch in der ARD. Dann als „Wer weiß denn sowas?“-Gäste dabei: Es-„GZSZ“-Star Jeanette Biedermann und Schlagerstar Linda Hesse. Am Mittwoch (8. März 2023) folgen David Garrett und Star-Violonistin Elisabeth Batiashvili, am Donnerstag (9. März 2023) Ralf Moeller und Thomas Kretschmann und am Freitag (10. März 2023) schließen Katja Flint und Meret Becker die Woche ab.