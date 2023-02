„Wer weiß denn sowas?“: Raunen im ARD-Studio, als ER das Wort ergreift

Witziger kann eine Woche wohl kaum starten. In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ hatte sich Moderator Kai Pflaume wohl etwas zu lachen gewünscht und so spendierte ihm seine Redaktion gleich zwei Komiker für die erste Ausgabe dieser Woche.

Der König der Langsamkeit, Rüdiger Hoffmann, und der Duisburger Markus Krebs hatten sich im ARD-Studio eingefunden, um zusammen mit ihren Teamkapitänen Bernhard Hoecker und Elton möglichst viel Geld für das „Wer weiß denn sowas?“-Studiopublikum zu erspielen.

„Wer weiß denn sowas?“: Bei Rüdiger Hoffmann geht ein Raunen durchs Studio

Doch vor dem Raten ist das Vorstellen angesagt. Und dabei sorgte vor allem Rüdiger Hoffmann für den ein oder anderen Lacher und ein tiefes Raunen im Studio. „Manche Comedians spielen ja über Jahre ihr altes Programm, aber du hast jetzt tatsächlich Premiere mit einem ganz neuen Programm“, neckte Kai Pflaume den Komiker.

Und der ging in seiner typisch-schwerfälligen Art darauf ein. „Jaaa, ich habe gedacht, ich muss mal was Neues machen. Und ähm … ja, habe ich dann gemacht halt“, so der Paderborner. „‚Mal ehrlich‘ heißt es und ist auch richtig gut geworden. Bin ich München jetzt mit, Berlin, in Düsseldorf. Also eigentlich überall“, so Hoffmann weiter. Da ging ein Raunen durchs Studio. Warum? Vielleicht, weil er nicht Hamburg den Drehort von „Wer weiß denn sowas?“ genannt hatte? Es wird wohl das Geheimnis des Publikums bleiben.

Und Kai Pflaume? Der ließ nicht locker. „Du spielst das doch jetzt auch wieder ein paar Jahre, oder?“, fragte er weiter. Auf jeden Fall, so der Komiker. Es sei ja schließlich auch sehr lustig geworden. Da sei es ja gut, dass er überhaupt Zeit gefunden habe, bohrte Pflaume weiter.

Mehr Nachrichten:

Das sahen die Zuschauer, die sich auf die Seite von Rüdiger Hoffmann und Elton geschlagen hatten, wohl anders. Im Finale patzten die beiden nämlich und verloren gegen das Team Markus Krebs und Bernhard Hoecker. Die brillierten zwar auch nicht bei der Beantwortung der Fragen, konnten für ihre Zuschauer aber immerhin noch 19,30 Euro pro Nase erspielen.