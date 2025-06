ARD wirft Programm um – aus traurigem Anlass

Am Dienstagabend (10. Juni) sollte um 20.15 Uhr eigentlich die Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD laufen. Doch statt Primetime-Unterhaltung reagiert der Sender nun kurzfristig und ändert aus traurigem Anlass sein Programm. Der Grund ist ein Amoklauf in Österreich, der das ganze Land erschüttert.

In einem Gymnasium in Graz kam es zu einer tödlichen Attacke. Zehn Menschen wurden getötet. Der mutmaßliche Täter, ein junger Mann, tötete sich anschließend selbst. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer spricht von einer „nationalen Tragödie.“ Aus Respekt vor dem Geschehen räumt die ARD ihr Abendprogramm und informiert mit einer aktuellen Sondersendung.

ARD stellt Programm um

Aus aktuellem Anlass ändert die ARD ihr Programm und strahlt am Dienstagabend um 20.15 Uhr einen 10-minütigen „Brennpunkt“ aus. Denn Österreich steht nach dem Amoklauf in Graz unter Schock.

Statt der geplanten Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ zeigt Das Erste um 20.15 Uhr einen zehnminütigen „Brennpunkt.“ Die Sondersendung analysiert die Hintergründe des Verbrechens, beleuchtet die Faktenlage und fragt, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte. Moderiert wird der Beitrag von Christian Nitsche, der durch die Sendung führt.

ARD reagiert regelmäßig

Die ARD reagiert regelmäßig mit solchen kurzfristigen Programmänderungen auf besondere Lagen. Erst im April informierte ein „Brennpunkt“ über neue US-Zollbeschlüsse, die weltweit für Aufsehen sorgten. Auch bei historischen Ereignissen, wie erst kürzlich bei der Wahl des neuen Papstes, wurde das reguläre Abendprogramm unterbrochen.

Die „Brennpunkt“-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten – im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathek on demand abrufbar.