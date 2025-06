Graz (Österreich): Amoklauf an Schule – Ministerium bestätigt mehrere Todesopfer

Eine unfassbare Bluttat in Graz sorgt am Dienstagvormittag (10. Juni) in Österreich und auch international für Entsetzen und Trauer. An einer Schule ist es zu einem Amoklauf gekommen.

Nach ersten Informationen hat sich der Amoklauf am Dienstag etwa um 10 Uhr in einem Gymnasium in Graz (Österreich) zugetragen. Bei dem Täter soll es sich um einen Schüler handeln. Er soll in zwei Klassenräumen um sich geschossen haben. Offiziell bestätigt ist dies bisher nicht. Das Innenministerium hat gegenüber dem Fernsehsender ORF lediglich angegeben, dass es mehrere Todesopfer und Schwerverletzte gebe.

Graz (Österreich): Womöglich neun oder mehr Tote, darunter Schüler und Lehrer

Die österreichische „Kronen-Zeitung“ berichtet konkreter, es handele sich um neun Todesopfer, darunter Schüler und Lehrer, sowie eine zweistellige Anzahl von Schwerverletzten. Andere österreichische Medien berichten von elf Toten, darunter acht Kinder.

In einer Schule in Graz (Österreich) hat sich ein Amoklauf ereignet. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Aus dem Innenministerium verlautet unterdessen, der Täter habe sich auf der Schultoilette vermutlich selbst erschossen. Insgesamt ist die Lage weiterhin unklar. Die Schule wurde evakuiert, gegen 11.20 Uhr hatten alle Personen das Gebäude verlassen.

Bei der Schule handelt es sich um das Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) an der Dreierschützengasse in Graz (Österreich).

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungskräften sind im Großeinsatz. Das österreichische Einsatzkommando „Cobra“ ist vor Ort. Die Polizei selbst hatte zunächst mitgeteilt, in der Schule in Graz (Österreich) seien Schüsse zu hören gewesen.

