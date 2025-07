Mann schießt in New Yorker Hochhaus um sich ++ mindestens 5 Tote

In New York spielte sich am Montagabend (28. Juli) ein schockierender Gewaltakt ab. Ein 27-jähriger Mann erschoss in einem Wolkenkratzer in Manhattan vier Menschen und tötete anschließend sich selbst. Unter den Toten ist ein Polizist des NYPD. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt, einige von ihnen schwer.

Nach der Tat sind viele Fragen offen: Wieso? Und vor allem – warum?

Schüsse erschüttern New Yorks Zentrum

Der Täter betrat das Bürogebäude an der Park Avenue mit einem Sturmgewehr und eröffnete sofort das Feuer. Überwachungsvideos zeigen, wie er zunächst in der Lobby Polizisten und weitere Personen attackierte, bevor er den Aufzug ins 33. Stockwerk nahm. Nachdem er dort eine weitere Person tötete, nahm er sich schließlich selbst das Leben.

Laut NYPD-Chefin Jessica Tisch hatte der Mann aus Las Vegas eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen. Mit einem in Nevada zugelassenen Auto reiste er quer durch die USA bis nach New York. Motiv und Auswahl des Gebäudes, in dem sich Büros der NFL und Investmentfirma Blackstone befinden, bleiben unklar.

Debatte um Waffen in New York

New York steht einmal mehr im Fokus der US-Waffendebatte. Der Vorfall reiht sich in eine Serie erschreckender Gewalttaten ein. Trotz hitziger Diskussionen gibt es kaum Fortschritte in der Verschärfung der Gesetze. Bürgermeister Eric Adams nannte die Tat einen „sinnlosen Gewaltakt“, der die Stadt tief erschüttert hat. (mit dpa)

