Messer-Angriff bei „New Yorker“ in Krefeld ++ Mitarbeiterin getötet

Krefeld steht nach einem tödlichen Angriff in der „New Yorker“-Filiale in der Innenstadt unter Schock. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Mitarbeiter (25) des Bekleidungsgeschäfts an der Hochstraße am Mittwochabend (7. Mai) mit einem Messer auf seine Kollegin losgegangen sein.

Der 25-Jährige soll sein Opfer gegen 19.20 Uhr mit einem Messer im Aufenthaltsraum der „New Yorker“-Filiale niedergestochen haben. Dabei erlitt das Opfer schwerste Verletzungen. Rettungskräfte versuchten noch das Leben der „New Yorker“-Mitarbeiterin zu retten – doch vergeblich. Sie erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Brutale Tat bei „New Yorker“ in Krefeld

Nach Angaben der „Bild“ soll es sich bei dem Opfer um die Chefin der Filiale der Modekette in Krefeld handeln. Sie soll zu dem Zeitpunkt die Tageseinnahmen gezählt haben. Diese Angaben konnte ein Sprecher der Polizei Krefeld auf Nachfrage von DER WESTEN am Tag nach der Tat nicht bestätigen.

Dafür teilten die Beamten mit, dass der Tatverdächtige kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen werden konnte. Die Hintergründe der Tat sind indes bislang völlig unklar. Die Polizei Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Kollegen hinterlassen Botschaft vor „New Yorker“-Filiale

Der mutmaßliche Täter wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf: Totschlag.

Vor der Filiale wurden Blumen hinterlegt. Auf einer Karte steht geschrieben: „Dass du von uns gegangen bist, hat uns zutiefst erschüttert. Wir möchten, dass du weißt, dass du eine wundervolle Person warst. So jemanden findet man nicht oft. Jetzt bist du an einem besseren Ort.“ Der bewegende Abschiedsgruß stammt offenbar von Kollegen des Opfers und ist unterschrieben mit den Worten: „In Liebe, deine New Yorker Filiale“.