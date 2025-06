ARD: Kurz vor Sommerpause von Kult-Serie – jetzt sickert die Nachricht durch

Ende Juni geht das Team des Johannes-Thal-Klinikums in die Sommerpause. Die ARD-Serie „In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte“ legt ab Juli eine rund zweimonatige Auszeit ein. Donnerstags um 18.50 Uhr zeigt die ARD stattdessen Krimiwiederholungen der „WaPo Berlin“, beginnend mit einer Episode aus dem Jahr 2023.

Wiederholungen der „jungen Ärzte“ sind laut ARD vorerst nicht vorgesehen. Lange müssen Fans allerdings nicht auf die Kult-Serie verzichten.

ARD: Serien-Pausen und Alternativprogramm

Die 424. Folge der „jungen Ärzte“ wird am letzten Donnerstag im Juni gesendet. Danach verabschiedet sich die Serie bis zum 28. August, wenn mit der 425. Folge neue Geschichten aus dem Johannes-Thal-Klinikum ausgestrahlt werden. Auch andere tägliche ARD-Formate wie „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ gehen für zwei Monate in eine Sommerpause. Nachmittags zeigt die ARD in diesem Zeitraum Filmwiederholungen oder sportliche Übertragungen.

Nicht von der Pause betroffen ist das ursprüngliche „IaF“-Format, das weiterhin dienstags um 21 Uhr im Ersten läuft. Ausnahmen gibt es nur an wenigen Terminen, etwa am 8. Juli wegen Live-Sport. Auch Mitte Juli, am 15., können sich Fans der Sachsenklinik auf eine neue Folge freuen. Damit bleibt zumindest ein Teil des „IaF“-Universums im Sommerprogramm der ARD erhalten.

Zukünftige Anpassungen bei ARD-Serien

Langfristig müssen sich Fans allerdings auf Änderungen einstellen. Die ARD hat „In aller Freundschaft“ zwar verlängert, die Staffeln 29 und 30 umfassen jedoch nur noch 39 Folgen statt wie bisher 42. Die 30. Staffel wird bis ins Jahr 2028 ausgestrahlt.

++ auch interessant: Laura Wontorra legt Pause ein – „Bin nicht erreichbar“ ++

Durch den Wechsel zu Wiederholungen und die Anpassung der Episodenzahl zeigt sich, wie sich das ARD-Serienprogramm in Zukunft stärker an saisonale Pausen und geänderte Produktionszyklen anpasst. Fans der beliebten Serien müssen sich also auf kürzere Staffeln und regelmäßige Unterbrechungen einstellen.

Mehr Nachrichten liest du hier

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.