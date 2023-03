„Wer stiehlt mir die Show?“: Zuschauer haben es satt – „Macht mich aggressiv“

Es ist Sonntagabend und wieder einmal heißt es: „Wer stiehlt mir die Show?“ Gastgeber Joko Winterscheidt fordert seine TV-Kollegen Sido, Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer sowie eine Wildcard-Kandidatin in diversen Quiz-Runden heraus. Die Sendung erfreut sich normalerweise großer Beliebtheit beim ProSieben-Publikum, doch dieses Mal ist alles anders.

In den sozialen Medien hagelt es bitterböse Kritik für „Wer stiehlt mir die Show?“. Um genau zu sein, richtet sich der Groll des Publikums gegen eine bestimmte Person. Ihre bloße Anwesenheit sorgt für wütende Zuschauer.

„Wer stiehlt mir die Show?“-Zuschauer haben genug von Jasna Fritzi Bauer

Sie ist laut, quirlig und präsent: Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer scheint das ganze Leben als große Bühne zu sehen – und genießt jeden Augenblick davon. Ihre aufgedrehte Art und ihr Verlangen danach, jede Kleinigkeit kommentieren zu müssen, macht ihr allerdings nicht nur Freunde.

Bei den Zuschauern von „Wer stiehlt mir die Show?“ kommt die vorlaute Jasna gar nicht gut an. Insbesondere als sich die 34-Jährige über eine einfache Mathematik-Aufgabe („Was ergibt 1/2 x 1/2?“) echauffiert, platzt den Fans vor den heimischen Bildschirmen der Kragen, wie zahlreiche Twitter-Beiträge zeigen:

„Ist Frau Bauer wirklich so dumm? Die nervt ohne Ende mit ihrem Gebrüll und Gekicher.“

„Jasna ist leider sehr nervig und dazu auch nicht wirklich helle.“

„Ich kannte Jasna vorher nicht und kann nur sagen: Sie ist nicht lustig und nervt. Wie kann man nur so viel Mist reden?!“

„Ich habe langsam genug von Jasna.“

„Ich habe selten etwas Dämlicheres als Jasna in dieser Show gesehen.“

„Jasna hat Ruth Moschner abgelöst als nervigste Frau im deutschen Fernsehen.“

„Jasna ist wirklich fürchterlich anstrengend. Und mittlerweile kann auch Joko das nicht mehr verbergen.“

„Ich habe mich wirklich bemüht, Jasna zu mögen, aber heute gebe ich auf.“

„Ist Jasna so oder spielt sie das nur?“

Dass die Schauspielerin, die fester Bestandteil der „Wer stiehlt mir die Show?“-Crew ist, auch noch eine laute Lache hat, gießt zusätzlich Öl ins Feuer. „Jasnas Lachen macht mich wahnsinnig“, kommentiert ein Zuschauer. Ein anderer gesteht sogar: „Diese Lache macht mich aggressiv.“

Weitere News:

Andere „Wer stiehlt mir die Show?“-Fans springen der „Tatort“-Darstellerin hingegen zur Seite. So merkt eine Frau beispielsweise an: „Die letzten vier Staffeln wurde keine Person je so gebashed wie Jasna diese Staffel. Kannste‘ auch keinem erzählen, dass Männer nicht kritisiert werden, aber Frauen dafür umso stärker.“ Prompt stellen einige Nutzer klar, dass sich ihre Kritik nicht gegen Jasna als einzige Frau im Cast richtet. „Quatsch! Viele Frauen wurden sehr gefeiert. Sie ist halt extrem unsympathisch und nervig, fand ich in anderen Formaten schon“, rechtfertigt sich einer von ihnen.

Für Jasna Fritzi Bauer ist es so oder so die vorletzte Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“, denn schon am nächsten Sonntag (26. März) endet die fünfte Staffel der Gameshow.