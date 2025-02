Roland Trettl: Kurz nach „Promi First Dates“ herrscht traurige Gewissheit

Am Montagabend (17. Februar) versuchte Roland Trettl bei „Promi First Dates“ wieder sein Glück als Amor. Doch statt Liebe dürfte der Duft von Enttäuschung in der Luft liegen. Die beliebte Dating-Show bei Vox wollte mit glitzernden Sternchen punkten, doch die romantische Rakete zündete schlichtweg nicht. Ein Blick auf die Quoten verrät mehr.

Das Line-up konnte sich sehen lassen: Eiskunstlauf-Ikone Marika Kilius (81), „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (24) und der Sänger Daniele Negroni (29) suchten unter anderem das große Liebesglück. Doch statt Herzklopfen herrscht traurige Gewissheit.

Vox steckt mitten im Dating-Fieber. Seit Jahren begeistert die beliebte Show „First Dates“ die Zuschauer, immer dabei: Roland Trettl. Doch konnte die Promi-Version genauso überzeugen wie die der „Normalos“? Noch in den Vorjahren sorgten die Folgen für gute Quoten in der Primetime, doch schon vergangene Woche erreichten sie in der klassischen Zielgruppe laut dem Medienmagazin „DWDL“ nur schwache 6,1 Prozent.

An diesem Montag fiel der Marktanteil auf 4,4 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil sogar nur bei 3,6 Prozent. „Promi First Dates“ erreichte ab 20.15 Uhr im Durchschnitt 0,64 Millionen Zuschauer, was rund 110.000 weniger waren als bei der normalen Folge im Vorabendprogramm.

Ab Montagabend (24. Februar) tauscht der Sender zur besten Sendezeit die Promis gegen das „First Dates Hotel“ ein. Heißt: Neue Staffel, neue Kandidaten und neue Liebschaften. Wer alles dabei ist? das erfährst du hier: „First Dates Hotel“: Vox verkündet TV-Rückkehr – Fans müssen aufhorchen.

