„First Dates Hotel“: Vox verkündet TV-Rückkehr – Fans müssen aufhorchen

Es wird wieder romantisch bei Vox! Die Türen im „First Dates Hotel“ werden schon bald wieder geöffnet. Neun Singles wagen das wohl größte Abenteuer ihres Lebens und reisen für die große Liebe nach Mallorca. Dort sorgen Moderator Roland Trettl und sein Team für die perfekte Atmosphäre zum Verlieben. Lange warten müssen die Fans der Datingshow dabei nicht mehr.

Die Zuschauer dürfen sich wieder auf jede Menge Dates unter der mallorquinischen Sonne freuen. In einer wunderschönen Kulisse treffen die Singles aufeinander und erkunden gemeinsam, ob zwischen ihnen der Funke überspringen kann oder nicht.

„Wenn es dabei funkt, kann sich das Paar bei einem Second Date außerhalb des Hotels näherkommen. Und sollte das Blind Date nicht zünden, hält das First Dates Hotel noch viele andere Singles bereit, die alle auf der Suche nach der großen Liebe sind“, so die Programmankündigung.

Doch wer wagt den großen Schritt ins „First Dates Hotel“? Die bunte Mischung der Teilnehmer scheint schonmal vielversprechend zu sein:

Das sind die Singles von „First Dates Hotel“:

Jenny (37) Assistentin der Geschäftsleitung aus Korschenbroich

Jochen (43) Patent-Anwalt aus München

Laura (33) Online Redakteurin aus Dortmund

Benjamin (35) Koch aus Braunschweig

Björn (29) Selbstständiger Handelsvertreter aus Neuwied

Susanne (57) Serviceassistentin aus Dinslaken

Oliver (57) Verkäufer aus Roermond

Xenia (23) Content Managerin im Kosmetikbereich aus München

Max (31) Berufskraftfahrer aus Arnsberg

Vox zeigt die neue Staffel von „First Dates Hotel“ ab dem 24. Februar 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.