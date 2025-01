„First Dates“: Vox-Zuschauer empört – „Der war echt zum Fremdschämen“

Wer bei „First Dates“ mitmacht, der ist in der Regel Single und ist wieder bereit für eine neue Bekanntschaft.

Doch das Vox-Team hat in den sieben Jahren, in denen die Kuppelshow bereits läuft, schon allerhand kuriose Sachen gesehen. Eine davon ereignete sich kürzlich, als ein „First Dates“- Kandidat sich eine völlig dreiste Aktion bei seinem Date erlaubte.

Die Vox-Zuschauer können vor Empörung nicht an sich halten.

Was war geschehen? Nils und Marco lernen sich in der Sendung kennen und genießen ein schönes Dinner miteinander. Am Ende bestellt sich Marco noch einen Cocktail – und traut seinen Augen nicht, als er sieht, was sein Gegenüber Nils plötzlich macht.

Der nimmt sich mal eben Marcos Cocktailglas und kippt sich den gesamten Drink rein! Dreist oder lustig? Marco findet die Aktion gar nicht so lustig und merkt erschüttert an: „Du bist frech.“

Im Vox-Interview ist er immer noch sichtlich geschockt von seinem Date: „Er hat meinen Cocktail genommen und hat ihn geext. Ich war total entsetzt gewesen.“ Und nicht nur er!

Auch die Zuschauer können nicht glauben, was sie da sehen. Bei Instagram tummeln sich entsprechende Kommentare wie:

„Der war echt zum Fremdschämen“

„Das ist sehr übergriffig und geht gar nicht. Man weiß ja nie, was im nächsten Augenblick passiert, wenn man mit ihm ausgeht. Schwierige Geschichte.“

„Peinlich.“

Doch es gibt auch Vox-Zuschauer, die das Ganze mit Humor nehmen und nicht all zu schlimm finden. So schreibt ein Instagram-Nutzer: „Lieber mehr dreist, als übervorsichtig.“ Und auch jemand anderes findet: „Warum nicht?“

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Die Frage ist allerdings, ob sich die „First Dates“-Teilnehmer Nils und Marco auf ein weiteres Date eingelassen haben, vor allem Marco.

Wenn du die Antwort wissen willst, kannst du die Folge, die am 6. Januar bei Vox ausgestrahlt wurde, noch einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.