Vox: Nach „Goodbye Deutschland“ erreicht den Sender die Nachricht

Bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox werden Auswanderer mit den Kameras dabei begleitet, wie sie ihrer Heimat den Rücken zukehren. Auch am Freitagabend (22. November) flimmerte eine neue Folge des Erfolgsformats über die Bildschirme. Kurz nach der Ausstrahlung erreichte den Sender dann die Nachricht.

Seinen Traum leben und im Ausland noch einmal ganz von vorne anfangen: Davon träumen wohl einige Deutsche. Doch tatsächlich gehen diesen großen Schritt am Ende nur die Wenigsten. Klar, es erfordert auch viel Mut, alles hinter sich zu lassen und sich woanders etwas Neues aufzubauen. Einige Auswanderer lassen sich bei ihrem Vorhaben von den Vox-Kameras und „Goodbye Deutschland“ begleiten.

„Goodbye Deutschland“ läuft bereits seit 2006 bei Vox

Ob ein Restaurant auf Mallorca oder eine Beach-Bar auf Hawaii: Wenn sich Deutsche in einem fernen Land selbstständig machen, dann macht das auch zahlreiche Vox-Zuschauer neugierig – und wie! Immerhin wurde die erste Folge bereits 2006 ausgestrahlt. Eine der wohl bekanntesten Auswanderinnen dürfte Daniela Katzenberger sein.

Doch bei „Goodbye Deutschland“ ist die Frau von Lucas Cordalis schon lange nicht mehr zu sehen. Dafür begleitet die Show zahlreiche andere Protagonisten. Jetzt müssen die Macher der Show allerdings einen Rückschlag verkraften.

„Goodbye Deutschland“ mit nicht ganz so guter Quote am Freitagabend

Wie das Branchen-Fachportal „DWDL“ berichtet, kam „Goodbye Deutschland“ auf Vox um 20:15 Uhr nicht über 3,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Insgesamt 650.000 Zuschauer sahen hier zu.

