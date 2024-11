„Goodbye Deutschland“: Diese kuriose Auswanderer-Idee hat es noch nie gegeben

Am heutigen Freitagabend (22. November) sendet der Sender VOX eine neue Episode der beliebten Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer.“

Diese Folge wird von einer skurrilen Geschäftsidee eines Auswandererpaares überschattet, die potenzielle Kunden verängstigen soll. Wohingegen das andere Geschäftsmodell sehr klassisch ist und Gästen eine schmackhafte, kühlende Erfrischung bieten soll. Nur eines der Paare wird ihren Wunschtraum verwirklichen können. Für ein anderes Duo wird es in einem niederschmetternden Desaster enden.

„Goodbye Deutschland“: Konventionelle Eisdiele vs. kuriose Gruselgastronomie

Bye, bye Nordsee – hello Florida! Kim Kestner und Bodo Malzahn wagen einen spannenden und neuen Lebensschritt. Hierfür tauschen sie ihr bisheriges Leben im beschaulichen Nordfriesland gegen einen Neustart im tropischen Florida aus.

Genauso wie viele ehemalige Kandidaten der unterhaltenden Auswandererserie planen sie eine Neueröffnung einer Gastronomie. Dagegen lässt sich ihr Konzept an Kreativität nicht überbieten und garantiert ein Highlight für die vielen TV-Fans. In ihrem zukünftigen Restaurant soll sich nämlich alles um Horror drehen und die potenzielle Kundschaft in Angst und Schrecken versetzt werden.

Das zweite Paar Sonja und Stephan Raab möchte nicht ihren Wohnort wechseln, sondern sich einer neuen beruflichen Challenge stellen. Die ehemaligen Tattoostudiobesitzer überlassen ihr ehemaliges heißgeliebtes Unternehmen ihren Kindern und wagen anschließend mit der Eröffnung des coolen Eisladens ,,Holy Moly“ einen kompletten Perspektivwechsel. Dabei werden besonders ihre Kinder mit den neuen Führungspositionen im Tattoostudio zu kämpfen haben.

„Goodbye Deutschland“: Abwechslungsreiche Episode

Am Ende wird nur ein Paar ihren lang ersehnten Traum verwirklichen können. Welche Familie findet ihr persönliches Glück? Schlägt die einzigartige Gruselidee das konventionelle Mainstream-Konzept? Für ein Paar wird es eine bittere Enttäuschung geben und nicht nur das! Es müssen sogar Koffer gepackt werden. Eine Familie muss aufgelöst ihren Wohnort verlassen!

Die gesamte Folge wird heute Abend zur Primetime um 20.15 auf VOX für alle „Goodbye Deutschland!- Die Auswanderer“-Fans ausgestrahlt. Sollte die Ausgabe verpasst werden, gibt es keinen Grund zur Enttäuschung! So ist sie jederzeit bei RTL+ abrufbar.