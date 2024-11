„Goodbye Deutschland“-Star macht Heiratsantrag nach 26 Jahren – DARUM hat er so lange gewartet

„Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ ist eine der beliebtesten Doku-Soaps, die der Sender VOX zu bieten hat. Bereits seit dem Jahr 2006 begleiten Fernsehteams Menschen bei ihrer Auswanderung und zeigen die Höhen und Tiefen dieses Vorhabens auf. Das Format hat bereits einige bekannte Gesichter wie Daniela Katzenberger und Caro und Andreas Robens hervorgebracht.

Auch Steff Jerkel und Peggy Jerofke erfüllten sich ihren Lebenstraum und wanderten im Jahr 2008 nach Mallorca aus. Trotz zwischenzeitlicher Beziehungskrisen hat das Paar wieder zusammengefunden und ist sich jetzt näher als je zuvor. Aus diesem Grund hat Steff nun eine wichtige Entscheidung getroffen, der Barbesitzer möchte seiner Peggy nämlich einen Heiratsantrag machen.

„Goodbye Deutschland“-Star ist sich endlich sicher

Im Jahr 1998 haben sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke kennen und lieben gelernt. 26 Jahre sind die Auswanderer mittlerweile zusammen, im vergangenen Jahr führten tiefgreifende Probleme jedoch zum Beziehungs-Aus. Ein Jahr waren die „Goodbye Deutschland“-Stars getrennt, dann folgte die Versöhnung. Heute sind Peggy und Steff glücklicher denn je und der Auswanderer hat eine Entscheidung getroffen.

Denn am Tag der Neueröffnung seiner Sportsbar möchte Steff seiner Peggy endlich einen Heiratsantrag machen. Seit mehr als zwanzig Jahren wartet die Mutter seiner Tochter auf diesen Moment. Steff sagt im Interview, dass er bisher nicht den Drang nach einer Hochzeit gespürt hat. Jetzt sagt ihm sein Herz jedoch, dass der richtige Moment gekommen sei. Um den perfekten Ring zu finden, reist Steff wenige Wochen vorher nach Düsseldorf. Beim Juwelier seines Vertrauens sucht der VOX-Star den Klunker aus. Nach dem Kauf ist Steff voller Vorfreude und verkündet: „Heute ist der Startschuss für ein komplett neues Leben.“

Und dann ist der große Tag endlich gekommen. Vor der Neueröffnung der Bar, zu der mehr als 200 Gäste erschienen sind, holt sich Steff motivierende Worte von Ex-„Bachelor“ Paul Janke ab. Dann ist es endlich soweit, während der Eröffnungsrede bittet der „Goodbye Deutschland“-Star seine Peggy nach vorne, angeblich nur um ihr für ihre Unterstützung zu danken. Doch bereits während seiner ersten Worte kämpft Steff mit den Tränen.

Schließlich bekundet er „Ich liebe dich und das ist alles, was ich wollte“ und greift zu der Schachtel mit dem Ring. Als Peggy versteht worum es bei Steffs Rede eigentlich geht, bricht auch sie in Tränen aus. Der Barbesitzer geht vor seiner Liebsten auf die Knie, diese reißt den Ring an sich und fällt ihrem Bald-Ehemann in die Arme. Die Überraschung ist dem Auswanderer voll und ganz gelungen.

Wann die Hochzeit von Steff und Peggy stattfinden wird, können Fans sicherlich im Laufe der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Staffel erfahren. Die Auswanderer scheinen miteinander ihr ganz großes Glück gefunden zu haben.