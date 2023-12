„Verstehen Sie Spaß?“ zeigt Foto von Thomas Anders – dann muss Florian Silbereisen einschreiten

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ werden nicht nur Otto-Normalverbraucher ordentlich auf die Schippe genommen. Auch Promis bekommen in der ARD-Sendung ihr Fett weg. In der Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ sind am Samstagabend (16. Dezember) unter anderem Florian Silbereisen und Thomas Anders zu Gast.

Florian Silbereisen und Thomas Anders machen schon länger musikalisch gemeinsame Sache – jetzt sind die zwei auch bei „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen. Dort legt das Ex-„Modern Talking“-Mitglied seinen Duett-Partner ziemlich fies herein. Doch bevor der fiese Clip gezeigt wird, darf das Duo auf den Stühlen im Studio bei Moderatorin Barbara Schöneberger Platz nehmen.

„Verstehen Sie Spaß?“: Foto sorgt für großes Staunen bei Silbereisen

Und auch dort geht es wild her. Auf dem Studio-Bildschirm wird plötzlich ein Foto eingeblendet, welches Thomas Anders in seiner Garderobe zeigt, die ziemlich dekadent ausschaut. „Oh“, da staunt Kollege Silbereisen nicht schlecht.

Der Ex von Helene Fischer schreitet sofort ein – und teilt seine Erfahrung mit seinem Duett-Partner. „Ich finds vor allem sehr komisch, weil wenn ich mit ihm gemeinsam unterwegs bin, sieht das ganz anders aus“, betont Silbereisen.

„Verstehen Sie Spaß?“: Thomas Anders erklärt die Aufnahme

„Wo bist du da? Das ist phänomenal?“, will Schöneberger wissen. „Weil, wir würden dann da auch mal gerne hinreisen.“ Anders: „Guck mal das ganze Obst, was da liegt. Das war in Bischkek (Kirgisistan, Anm. d. Red.). Das war jetzt vor zweieinhalb Monaten. Das war ein großes Festival“, erklärt Anders die Luxus-Garderobe. Wie der Musiker seinen Partner Florian Silbereisen bei „Verstehen Sie Spaß?“ reinlegt, kannst du hier nachlesen.