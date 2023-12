„Verstehen Sie Spaß?“: Bittere Stunden für Florian Silbereisen – „Verarschungsfilm“

Eine Woche vor Weihnachten darf in der ARD noch einmal richtig gelacht werden. An diesem Samstag (16. Dezember) wird die letzte „Verstehen Sie Spaß?“-Folge für dieses Jahr ausgestrahlt.

Und die Streiche, die Moderatorin Barbara Schöneberger den ARD-Zuschauern präsentiert, haben es in sich. Besonders heftig trifft es Schlagerstar Florian Silbereisen, der ausgerechnet von Duett-Partner Thomas Anders reingelegt wird.

„Verstehen Sie Spaß?“: Videodreh wird zum Horror-Film

Bevor es nächstes Wochenende besinnlich zugeht, wird es an diesem Samstag in der ARD erstmal fies. Bei „Verstehen Sie Spaß?“ sind unter anderem die Ehrlich Brothers, Judith Williams, Thomas Anders und Florian Silbereisen bei Barbara Schöneberger zu Gast.

Letzterer dürfte seinen Besuch in der ARD-Show als deutlich angenehmer empfinden als einen Videodreh, den er kürzlich mit Thomas Anders hatte. Als die Schlagerkollegen den Clip zu ihrem gemeinsamen Song „Alles funkelt! Alles glitzert!“ aufnahmen, ließ sich der ehemalige „Modern Talking“-Sänger die Chance nicht nehmen, Silbereisen schwere Stunden zu bescheren.

So kriegt es der „Traumschiff“-Schauspieler unter anderem mit einem distanzlosen Journalisten, gefährlichen Requisiten und einer unfähigen Video-Crew zu tun.

„Verstehen Sie Spaß?“: Thomas Anders legt Florian Silbereisen rein

Was für Florian Silbereisen wohl zunächst nicht lustig war, amüsiert Thomas Anders umso mehr. Der rührt bereits am Freitag (15. Dezember) kräftig die Werbetrommel für die „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe, spricht in seiner Instagram-Story von einem „sehr, sehr witzigen Verarschungsfilm“. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erklärt der 60-Jährige amüsiert.

Wie schlimm der Videodreh für Florian Silbereisen wirklich gelaufen ist, ob er Thomas Anders die Aktion übel nimmt und welche Promis noch wie leiden müssen, kannst du am Samstag um 20.15 Uhr bei „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD oder der Mediathek sehen.